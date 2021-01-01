بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر



الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

أكد تقرير تونسي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” قرر مراقبة مباراة الترجي ومولودية الجزائر، المقرر لها، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.



وذكرت صحيفة “ تونس الرقمية”، أن الكاف سيراقب سيراقب مباراة الترجي ومولودية الجزائر بسبب ما تردد عن إمكانية تفويت الترجي المباراة لفريق مولودية الجزائر.



يذكر أن الترجي ضمن التأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يتصارع مولودية الجزائر والزمالك على البطاقة الثانية.

قد يعجبك أيضا...

ويحتاج الزمالك للفوز على تونجيث السنغالي في مباراة الغد، مع فوز الترجي على مولودية الجزائر، من أجل التأهل إلى الدور ربع النهائي.ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، ويحل مولودية الجزائر ثانيا بـ 8 نقاط، والزمالك ثالثا بـ 5 نقاط، بينما يتزيل تونجيث السنغالي ترتيب المجموعة بـ 4 نقاط.