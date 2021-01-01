أكد تقرير تونسي، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “ كاف” قرر مراقبة مباراة الترجي ومولودية الجزائر، المقرر لها، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وذكرت صحيفة “ تونس الرقمية”، أن الكاف سيراقب سيراقب مباراة الترجي ومولودية الجزائر بسبب ما تردد عن إمكانية تفويت الترجي المباراة لفريق مولودية الجزائر.
يذكر أن الترجي ضمن التأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما يتصارع مولودية الجزائر والزمالك على البطاقة الثانية.
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التعليقات على بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر
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