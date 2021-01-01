أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزتين أرضيتين في محافظة السليمانية العراقية بحسب ماذكرت السومرية نيوز.
وقالت الهيئة في بيان لها ، إنها سجلت حدوث هزتين أرضيتين مساء هذا اليوم، في شمال شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية لم يثبت الشعور بهما.
وذكر البيان، أن "هزة بقوة 3.2 حدثت في الساعة التاسعة مساءً، تبعد 58كم شمال شرق محافظة السليمانية".
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التعليقات على مدينة عربية تتعرض لـ زلزالين في يوم واحد
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