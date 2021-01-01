

مدينة عربية تتعرض لـ زلزالين في يوم واحد مدينة عربية تتعرض لـ زلزالين في يوم واحد

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الجمعة، عن تسجيل هزتين أرضيتين في محافظة السليمانية العراقية بحسب ماذكرت السومرية نيوز.



وقالت الهيئة في بيان لها ، إنها سجلت حدوث هزتين أرضيتين مساء هذا اليوم، في شمال شرق قضاء بنجوين من محافظة السليمانية لم يثبت الشعور بهما.



وذكر البيان، أن "هزة بقوة 3.2 حدثت في الساعة التاسعة مساءً، تبعد 58كم شمال شرق محافظة السليمانية".

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ولفتت إلى أن "الهزة الأخرى كانت في الساعة الخامسة و18 دقيقة تبعد 55كم شمال شرق السليمانية".