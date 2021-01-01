خاص.. تفاصيل إصابة جونيور أجاي نجم الأهلي



إصابة جونيور أجاي إصابة جونيور أجاي

كشف مصدر خاص، داخل الجهاز الطبي للنادي الأهلي عن تفاصيل إصابة جونيور اجاي نجم الفريق التي تعرض لها خلال مباراة سيمبا التنزاني، مساء اليوم الجمعة، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.







وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي فحص اللاعب مبدئياً ليشخص الإصابة بانها شد بالعضلة الخلفية.

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وأضاف المصدر أنه من المقرر أن يتم تحديد مدة غياب أجاي عن الفريق بعد فحصه مرة أخري عن طريق الأشعة التي ستحدد مدي الإصابة ومدة غياب اللاعب.واشتكى النيجيري صاحب الـ25 عاما، من آلام عضلية في الدقيقة (43)، ولم يستطع استكمال المباراة متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها وتم تشخيصها مبدئياً بأنها شد في العضلة الخلفية.وتضم قائمة المصابين في الأهلي التونسي علي معلول الظهير الأيسر، وزميله محمود وحيد، وأيضا حمدي فتحي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بهدف دون رد سجله محمد شريف في الدقيقة (31)، ليسجل ثالث أهدافه في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.كما اعتلى صاحب الـ25 عامًا صدارة ترتيب هدافي الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا، وفي الموسم الحالي برصيد 7 أهداف.