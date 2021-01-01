ملخص فوز الأهلي على سيمبا التنزاني بهدف محمد شريف



ملخص فوز الأهلي على سيمبا التنزاني ملخص فوز الأهلي على سيمبا التنزاني

فاز الأهلي على ضيفه سيمبا التنزاني، بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، على ملعب الأهلي وي السلام في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى لدوري أبطال أفريقيا.



سجل هدف المباراة اللاعب محمد شريف مهاجم الفريق في الدقيقة 31 ، ورد الأهلي على خسارته في لقاء الجولة الثانية في تنزانيا بهدف دون رد.



وأنهى الأهلي مشوار المجموعة الأولى محتلاً المركز الثاني برصيد 11 نقطة بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بينما تلقى سيمبا بقيادة مدربه الفرنسي ديديه جوميز الهزيمة الأولى له بدور المجموعات وأنهى السباق متصدراً برصيد 13 نقطة.

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ورغم أن المباراة كانت تحصيل حاصل ولكنها اتسمت بالندية والإلتحامات البدنية القوية بين لاعبي الفريقين خاصة أن الأهلي حاول رد اعتباره بعد الخسارة في تنزانيا.بداية المباراة لم تكن هادئة فالأهلي حاول السيطرة على وسط الملعب ووجه أفشة تسديدة بعيدة كما أن ميكيسوني انطلق يساراً ولكنه تعرض للعرقلة من بيكهام ثم أبعد دفاع الأهلي عرضية من تشاما ورد محمد شريف بتسديدة خطيرة فوق العارضة.وحاول الشحات بتسديدة قوية بينما حاول تشاما الاختراق ولكن التسلل حرم سيمبا من كرة خطيرة ، وأضاع شريف فرصة قريبة برأسية متقنة من عرضية بيكهام الذي سدد أيضاً تصويبة فوق العارضة.دفاع سيمبا منع ديانج من فرصة محققة بتصويبة في منطقة الجزاء وأمسك الشناوي عرضية تنزانية وأبعد الحارس مانولا ضربة رأس من زميله باسكال واوا كادت أن تصيب مرمى سيمبا ، وأضاع ربيعة تصويبة بجوار القائم.وضاعت محاولة قريبة من سيمبا بانفراد كاجيري الذي راوغ الشناوي ومرر كرة عرضية أبعدها ربيعة ، ونجح محمد شريف في وضع هدف التقدم لصالح الأهلي من كرة عرضية خطيرة من أفشة حولها شريف برأسه وفشل الحارس في إبعادها وتابعها شريف في المرمى في الدقيقة 31.وأبعد الحارس محاولة خطيرة من أيمن أشرف المنطلق من الجبهة اليسرى ، واشتكى أجاي من الإصابة بينما حاول سيمبا هز شباك الأهلي بفرصة من ميكيسوني الخطير ولكن بانون أبعد الخطورة وخرج الشوط الأول بتقدم أهلاوي.ودفع الأهلي باللاعب طاهر محمد طاهر في بداية الشوط الثاني كما دفع سيمبا باللاعب فرانسيس كاهاتا على حساب لاري بواليا لتنشيط صفوفه ، وحاول أفشة بتصوية طائشة فوق العارضة.واصل سيمبا تبديلاته بنزول ياسين مازاميرو في الدقيقة 54 ، وأطلق السولية تصويبة صاروخية علت العارضة وهدأ إيقاع الأهلي بشكل واضح مع مناوشات تنزانية وأشرك الأهلي الثنائي أكرم توفيق وصلاح محسن على حساب محمد شريف وحسين الشحات في الدقيقة 74.وأبعد دفاع الأهلي محاولة خطيرة من سيمبا ، ووجه تشاما تصويبة خطيرة أبعدها الشناوي ثم نال نيوني لاعب سيمبا إنذاراً للخشونة ضد صلاح محسن بينما دفع الأهلي باللاعب المخضرم وليد سليمان على حساب أفشة في الدقيقة 81.راوغ تشاما ومرر إلى كاجيري ولكن ربيعة أنقذ الموقف ، واستحوذ سيمبا على الكرة بشكل واضح مع نهاية اللقاء ووسط تراجع ِأهلاوي خاصة على المستوى البدني وردت العارضة كرة خطيرة من سيمبا بعد أن خرج الشناوي بشكل خاطئ وسدد ميكيسوني في العارضة.أشرك سيمبا اللاعب حسن دولينجا في مغامرة هجومية هلال الدقائق الأخيرة ، وأمسك حارس سيمبا محاولة من صلاح محسن ثم عرضية وليد سليمان التي مرت بجوار القائم وخرج اللقاء بفوز الأهلي.