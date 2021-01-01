مفتي الجمهورية ينصح هذه الفئة بصلاة التراويح في المنزل.. فيديو



مفتي الجمهورية مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن صلاة التراويح فيها سعة وبعض المذاهب تقول إن صلاتها في البيت أولى.



وتابع علام، خلال حواره مع برنامج “نظرة” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الاعلامى حمدى رزق، يجب الإلتزام بما تقرره المؤسسات.



وأضاف مفتى الجمهورية قائلا:" إذا شرحت وزارة الصحة طريقة صلاة التراويح خلال انتشار فيروس كورونا ونفذت وزارة الأوقاف ما قالته وزارة الصحة فعلى الجميع الالتزام".

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وأكد شوقى علام، أن الكبير فى السن الذى يخشى على نفسه فعليه الصلاة فى منزله أو مع أهل بيته.وقدم الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.وقال “علام” أن الرئيس السيسى قائد مسيرة مباركة أخذت بيد مصر للتقدم والازدهار والأمان، وقدم للشعب المصرى والحكومة والأمة العربية التهنئة أيضا.وأوضح علام، أن صوم شهر رمضان فريضة سرية متصلة بأعمال القلوب خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ويجب على المسلم اغتنام فرصة شهر رمضان ونفحاته.وتابع مفتي الجمهورية،أن سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - كان يتشوق لشهر رمضان الكريم، حيث كان يدعو الله حضور رمضان واغتنامه والتعبد فيه.