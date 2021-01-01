عميد آثار القاهرة : زيارات افتراضية للطلاب .. وهذه الأنشطة المتاحة خلال هذه الفترة



كلية الآثار بجامعة القاهرة كلية الآثار بجامعة القاهرة

كشف الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، عن الأنشطة التي يتم طرحها للطلاب خلال هذا الفصل، سواء "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالكلية، أو حضوريا بمقر الكلية.



وأوضح عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن الأنشطة التي تقام حضوريا، وتتمثل في التي لا تشتمل على أعداد كبيرة، منعا للتجمعات الطلابية مثل "الشطرنج" وغيرها من الأنشطة الفردية.





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اقرأ أيضا :البحوث الفلكية تكشف تفاصيل ظاهرة اقتراب القمر من الشمس في أقرب نقطةوأضاف "رجب" عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أن هناك أيضاً بعض معارض الحرف الدراسية ، والاحتفالات التي تقام في المناسبات ولكن بضوابط وأعداد محدودة، حيث تقام من جانب رعاية الشباب.وأشار إلى أن الندوات يتم طرحها إلكترونياً من خلال المنصة الخاصة بالكلية حيث أنها تتطلب أعداد كبيرة ، بالإضافة إلى العديد من المسابقات الثقافية.ونوه عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة إلى أنه بالنسبة للزيارات الميدانية للمواقع الأثرية ، فإنه لن يتم إجراؤها في الوقت الحالي، لأنه يوجد بها أعداد كبيرة نسبياً.ولفت إلى أنه يتم تعويضها من خلال الزيارات الافتراضية التي تطرح للطلاب، من خلال تسجيل هذه الزيارات بالفيديو وشرحها للطلاب.