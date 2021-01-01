ننشر جدول وظائف المدارس المصرية اليابانية .. وشروط السن والخبرات المطلوبة

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022 .







وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل هذا الجدول :

وكانت قد فتحت وزارة التربية والتعليم اليوم الجمعة الموافق 9 ابريل 2021 ، باب التقديم في وظائف المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي القادم 2021/2022، ومن المقرر أن يستمر باب التقديم مفتوحا لمدة 15 يوما، إلكترونيا عبر الرابط التاليhttps://ejsadm.moe.gov.egخطوات التقدم لوظائف المعلمين في المدارس المصرية اليابانية* ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية* الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوي لغة انجليزية.وشددت وزارة التربية والتعليم على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانونى.وطالبت وزارة التربية والتعليم المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الانترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل ولن يسمح بإعادته مرة أخرى، بالإضافة إلي التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة حيث أنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.جدير بالذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد 2021/2022، سيبلغ 48 مدرسة داخل 25 محافظة.















