إذا عرفت فضل الصلاة على النبي لن تتركها



فضل الصلاة على النبي فضل الصلاة على النبي

الصلاة على النبي- صلى الله عليه وسلم- أمر إلهي ورد ذكره في القرآن الكريم، حيث خاطب الله تعالى المؤمنين في كتابه الحكيم في أكثر من آية وموضع بالصلاة على النبى؛ فالصلاة على النبى - عليه الصلاة والسلام- نوع من أنواع التمجيد والتعظيم ورفع لدرجته، وهي ميزة خصّها وحصرهّا الله - سبحانه وتعالى- بخير الأنام سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم-.



فضلالصلاة على النبيّ



1- يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.

2- يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.

قد يعجبك أيضا...

3- يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.4- سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.5- يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.6- تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.7- الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.8- سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.9- تنقذ المسلم من صفة البخل.10- سبب من أسباب طرح البركة.11- سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.15- التقرّب إلى الله تعالى.16- نيل المراد في الدنيا والآخرة.17- سبب في فتح أبواب الرحمة.18-دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.19- سببٌ لدفع الفقر.20- تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.- لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.صيغ وعبارات الصلاة على النبي- أولًا: الصلاة الإبراهيمية: وهذه الصلاة (الإبراهيمية) تعتبر ركنًا من أركان الصلاة، حيث يختم المصلي صلاته بها متضرعًا بها رب العالمين تقبّل صلاته، وهذا دلالة على مدى مكانة وثواب وعظمة الصلاة على النبي - صلى عليه الله وسلم- عند الله تعالى وفي ديننا الأحنف.- ثانيًا: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاه تفتحُ بيننا وبينه فتحًا مبينًا».- ثالثًا:«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى اللِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِينَ».- رابعًا:«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ بِعَدَدٍ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ أَنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا تَنْبَغِي الصَّلاَةُ عَلَيْهِ».