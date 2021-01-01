الإفتاء: تناول حبوب تأخير نزول الحيض في رمضان جائز بشرط

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ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته (ما حكم أخذ حبوب تأخير الدورة الشهرية لصوم شهر رمضان كاملا؟).



وأجاب "عثمان" خلال لقائه بـ"البث المباشر" لصفحة دار الإفتاء عبر فيسبوك، قائلًا : إنه يجوز للمرأة أن تأخذ أى شئً يؤخر نزول الحيض حتى تتمكن من أداء العبادة كاملًا ما لم يثبت لها ضرر طبي، فإن ثبت لها ضرر فلا يجوز لها ذلك، والأولى أن تقف مع مراد الله تبارك وتعالى فالحيض أمرًا كتبه الله على بنات آدم.



وأشار إلى أنه فى حالة وجود ضرورة، فعليها أن تستشير الطبيب الثقة فإن كانت هذه الحبوب ليست لها ضرر على الصحة فلا حرج في أخذها لقوله تعالى (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) وقول النبي "لا ضرر ولا ضرار"، لافتا الى أن الطبيب لو قال بخطورة الحبوب على صحة المرأة فيحرم عليها أخذها نهائيًا.

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وقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تناول حبوب منع الدورة من أجل الصيام؛ لتأخير نزول دم الحيض لدى المرأة وعدم الإفطار في شهر رمضان، جائز.وأوضح وسام في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: حكم تناول حبوب منع الدورة من أجل الصيام ؟ أن الأفضل للمرأة في هذه الحالة، الإفطار، لافتًا إلى أنه في حالة رجوع المرأة إلى الطبيب الأمين، ورأى عدم وجود ضرر على صحة المرأة في حال تناولها هذه العقاقير، فلا بأس بتناولها.حكم تناول حبوب منع الدورة الشهرية فى رمضانورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال تقول صاحبته :ما حكم أخذ حبوب تأخير الدورة الشهرية لصوم شهر رمضان كاملا؟وأجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الأولى والأفضل للسائلة ألا تأخذ تلك الحبوب وأن تخضع لمراد الله وأن فطرها ليس بيدها فهو عذر شرعي لها، وأن هذا الأمر قد كتبه الله على بنات آدم.وأوضح، أنه وإن كان الأمر لابد، فعليها أن تستشير الطبيب الثقة فإن كان إن هذه الحبوب ليست لها ضرر على الصحة فلا حرج في أخذها لقوله تعالى (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) وقول النبي "لا ضرر ولا ضرار".وأشار إلى أن الطبيب لو قال بخطورة الحبوب على صحة المرأة فيحرم عليها أخذها نهائيا.