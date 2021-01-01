١٠ علامات تكشف إصابتك بارتفاع سكر بالدم



ارتفاع سكر بالدم ارتفاع سكر بالدم

يبدأ مستوى السكر في الدم في الارتفاع عندما ينتج جسمك كمية أقل من الأنسولين أو لا ينتج عنها على الإطلاق. عادة ، ينتج جسمك الأنسولين تلقائيًا ، على سبيل المثال ، عندما تتناول وجبة غنية بالكربوهيدرات.



كمية الكربوهيدرات تجعل مستويات السكر في الدم ترتفع ، لكن الأنسولين يجعل تلك المستويات تنخفض مرة أخرى.



كما ينبغي عندما لا ينتج جسمك ما يكفي من الأنسولين.

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تعتبر مستويات السكر في الدم المرتفعة جدًا خطيرة ، ولهذا نقدم لكعشر علامات تكشف إصابتك بارتفاع السكر بالدملا يشكل ارتفاع نسبة السكر في الدم خطرًا على الحياة في البداية ، يمكن أن تتضرر أعضائك ودماغك عندما يرتفع سكر الدم لديك لفترة طويلة جدًا.خطر متزايد للإصابة بالعدوى ويمكن أن يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم إلى دخولك في غيبوبة في نهاية المطاف. هذا هو السبب في أنه من الحكمة معرفة علامات ارتفاع مستوى السكر في الدم حتى تتمكن من اكتشافه في الوقت المناسب.العلاماتالتعب أو الخمولالتهيجالحاجة إلى التبول كثيرًاالشعور بالعطش الشديدرؤية مزدوجة أو غير واضحةفقدان الوزن على الرغم من عدم تغير نمط الأكل لديكحكة (خاصة حول المنطقة التناسلية)التقيؤتواجه صعوبة في التنفسالإصابة بالعدوى في كثير من الأحيان أو الإصابة بعدوى متكررة بسرعة مثل عدوى المسالك البولية