يعتقد العديد من الأشخاص أن تناول الطعام فقط هو الذي يؤدي إلي زيادة الوزن، ولكن لا يعلم البعض أن هناك بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلي زيادة الوزن.
قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن هناك عدة أسباب تؤدي لزيادة الوزن ولا علاقة لها بالطعام الذي تتناوله.
أسباب زيادة الوزن
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على غير الأكل .. 10 عادات خاطئة تؤدي لـ زيادة الوزن والسمنة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق