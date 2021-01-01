غير الأكل .. 10 عادات خاطئة تؤدي لـ زيادة الوزن والسمنة

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عادات خاطئة تؤدي لـ زيادة الوزن والسمنة

يعتقد العديد من الأشخاص أن تناول الطعام فقط هو الذي يؤدي إلي زيادة الوزن، ولكن لا يعلم البعض أن هناك بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تؤدي إلي زيادة الوزن.

قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، أن هناك عدة أسباب تؤدي لزيادة الوزن ولا علاقة لها بالطعام الذي تتناوله.

أسباب زيادة الوزن

- عدم النوم بشكل كافي
- الإجهاد والتوتر
- تناول الأدوية المضادة للاكتئاب
- تناول الأدوية المضادة للالتهابات
- بعض أدوية علاج السكري
- بعض أدوية الضغط والصداع النصفي
- قصور الغدة الدرقية
- تكيس المبايض
- خلل وظائف الكبد
- التقدم في السن

وأضافت جيهان الدمرداش، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لتحديد السبب وراء زيادة الوزن يفضل زيارة الطبيب، لتشخيص المشكلة وعلاجها.

المصدر: elbalad

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