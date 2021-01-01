علاج التهابات اليد .. 8 حلول لأشهر المشكلات



علاج التهابات اليد علاج التهابات اليد

يمكن علاج التهابات اليد ببعض الحلول المنزلية ولكن إذا استمرت الحالة طويلا أو كنت تعانى من حالة طبية أخرى قد تتسبب في ظهورها مثل مرض السكر فيجب التوجه إلى الطبيب بسرعة لإيجاد العلاج المناسب لأن التأخير في العلاج قد يؤدي إلى إعاقة أو فقدان الإصبع.







يعتمد علاج التهابات اليد والأصابع بشكل أساسي على المضادات الحيوية والعناية المناسبة بالجروح، تختلف العناية المناسبة بالجروح لكل نوع من أنواع العدوى المختلفة فضلا عن الجراحة البسيطة.

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نقدم لكم علاج التهابات اليد لمختلف أنواعها وذلك نقلا عن موقع “webmd”.الداحسفي كثير من الأحيان يمكن علاج التهابات اليد من هذا النوع بالعناية وحدها أما في حالة وجود مجموعة من القيح، يجب تصريفها، يمكن القيام بذلك بعدة طرق مختلفة، عادةً ما يتم استخدام المشرط لعمل شق بسيط فوق تجمع القيح للسماح بالتصريف، أو يمكن إدخال المبضع على طول حافة الظفر للسماح بالتصريف، إذا كانت العدوى كبيرة، يمكن إزالة جزء من الظفر، إذا كان هذا الإجراء مطلوبًا، فسيحقن الطبيب مخدرًا موضعيًا في قاعدة الإصبع لتوفير إجراء خالٍ من الألم، في أغلب الأحيان، سيتم إعطاؤك مضادًا حيويًا عن طريق الفم، سيتم إرشادك بعد ذلك إلى كيفية العناية بالجرح في المنزل.الجراحغالبًا ما يكون الشق والصرف مطلوبًا لأن العدوى تتطور داخل الأجزاء المتعددة من وسادة الإصبع، عادة ما يتم عمل شق في أحد جانبي طرف الإصبع أو كلاهما، سيقوم الطبيب بعد ذلك بإدخال أداة في الجرح وتفتيت الحجيرات للمساعدة في الصرف.في بعض الأحيان يتم وضع قطعة من الأنابيب المطاطية أو الشاش في الجرح للمساعدة في التصريف الأولي، يمكن أيضًا غسل الجرح بمحلول معقم لإزالة أكبر قدر ممكن من الحطام، يتطلب علاج التهابات اليد من هذا النوع استعمال مضادات حيوية، ويحتاج الجرح بعد ذلك رعاية منزلية محددة والالتزام بتعليمات الطبيب المعالج.داحس هربسيالأدوية المضادة للفيروسات مثل الأسيكلوفير “زوفيراكس” أو فالاسيكلوفير “ valtrex ”و قد تقصير مدة المرض، ألم الدواء غالبا ما لزم الأمر، يجب حماية الجرح بشكل صحيح لمنع حدوث عدوى بكتيرية ثانوية ولمنعك من إصابة مواقع أخرى في جسمك أو أشخاص آخرين، لا يُشار إلى الشق والصرف، وإذا تم ذلك، فقد يؤدي في الواقع إلى تأخير علاج التهابات اليد والتئام الجروح.التهاب النسيج الخلويهذه العدوى سطحية وعادة ما تكون المضادات الحيوية عن طريق الفم كافية، إذا كانت المنطقة واسعة النطاق أو ضعف نظام المناعة لديك، فقد يتم علاجك في المستشفى بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد.التهاب الغشاء المثني المعديهذه حالة جراحية طارئة وستتطلب علاجًا سريعًا، ودخولًا إلى المستشفى، وعلاجًا مبكرًا بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد، وعادة ستحتاج المنطقة إلى الفتح جراحيًا وإزالة جميع الحطام والمواد المصابة، بسبب الطبيعة المعقدة للأصابع واليدين، عادة ما يقوم جراح اليد بإجراء هذا الإجراء.. بعد الجراحة، ستكون هناك حاجة لعدة أيام من المضادات الحيوية عن طريق الوريد تليها دورة من أدوية المضادات الحيوية عن طريق الفم.التهابات الفضاء السحيقيتطلب ذلك رعاية طارئة إلا إذا كانت العدوى خفيفة فحينها تكون هناك حاجة فقط للمضادات الحيوية عن طريق الفم، إذا كانت أكثر شدة، يجب على جراح اليد تقييم الجرح وبدء المضادات الحيوية عن طريق الوريد، غالبًا ما تتطلب هذه الجروح شقًا وتصريفًا متبوعًا بدورة من المضادات الحيوية للتمكن من علاج التهاب اليد بسرعة.