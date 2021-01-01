طريقة عمل شوربة السي فود بالمايونيز وفوائدها



طريقة عمل شوربة السي فود طريقة عمل شوربة السي فود

السي فود بالمايونيز هو إحدى الوجبات المميزة التي تقدم مع الأكلات البحرية ويمكن أن تقدم طريقة عمل شوربة السي فود بالمايونيز دون إضافات أخرى، وقد تختلف محتويات شوربة السي فود بالمايونيز من أسرة لأخرى على حسب تفضيلات أنواع السي فود.







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طريقة عمل شوربة السي فود بالمايونيزطريقة عمل شوربة السي فود بالمايونيز لا تحتاج إلى مجهود كبير في الطبخ ولكن يجب أن تكوني علي معرفة جيدة بفوائد شوربة السي فود.مقادير شوربة سي فوود بالمايونيزنصف كيلو جمبري مقشرربع كيلو سبيطربع كيلو سوريميبصلة2 ملعقة كبيرة دقيقلتر مرقة خضارنصف كوب لبنبشر ليمونةملحفلفلجوزة الطيبشبتبقدونسطريقة تحضير شوربة سي فوود* شوحى البصل المفروم فى الزيت على النار* أضيفى جوزة الطيب والملح وقلبى ثم ضعى الدقيق والمرقة للبصل* أضيفى نصف كوب لبن للخليط* ضعى الكالمارى المقطع مربعات وإتركيه على النار* شوحى الجمبرى مع بصل وثوم مفرومين على النار وأضيفى له الملح والفلفل* أضيفى القليل من خليط الشوربة للجمبرى* إضيفى الجمبرى والسوريمى للشوربة وقلبى* أضيفى جوزة الطيب وبشر الليمون ثم عصير الليمون* وزينية بالشبت والبقدونس المفرومين وقدميهمقادير شوربة السي فود بالمايونيز1 ملعقة صغيرة سمنةسمك فيليه مقطع مكعباتجمبري مقشر ومقطعكاليماري مقطع1 ¼ كأس مرق سمك1 ملعقة كبيرة طحين¼ كأس كريمة سائلة للطبخملح حسب الذوق¼ ملعقة صغيرة فلفل أسود1 فص ثوم مقطع½ بصلة مقطعة جوانحفوائد شوربة السي فود بالمايونيزتحتوي المأكولات البحرية "السي فود" على فيتامينات وبروتينات ومعادن وحمض الأوميجا 3، مما تجعلها مفيدة للغاية لصحة الجسم، لذلك وضح موقع "healthfitnessrevolution" فوائد تناول السي فود الصحية للجسم.1- يحتوي السي فود على أوميغا 3، الأحماض الدهنية التي تعرف بأنها نوع من الدهون غير المشبعة المتعددة والمواد الغذائية الأساسية التي تلعب العديد من الأدوار الحاسمة في أجسامنا.2- تساعد شوربة السى فود على التحكم فى مشاعر التوتر وتجنب الإصابة بالاكتئاب بالإضافة إلى تحسين الحالة المزاجية.3- تقلل من الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة القلبية والموت القلب المفاجئ.4- تحتوي المأكولات البحرية على نسبة عالية من الفيتامينات، كما أن المعادن في المأكولات البحرية "السى فود" هي مصدر ممتاز للعديد من المعادن الهامة، بما في ذلك اليود والزنك والبوتاسيوم والفوسفور.5- تعمل علي تطوير الأنسجة العصبية الموجودة في المخ وتقلل الإصابة بمرض الزهايمر لاحتوائها علي نسبة عالية من الدهون.6- تعمل علي تقوية الإبصار وعدم جفاف العين.7- مفيدة للرجال في العملية الجنسية.8- تعتبر المأكولات البحرية مصدرًا ممتازًا للبروتين عالي الجودة، حيث اللحوم والدجاج.9- تقلل من الإصابة بالتهاب الشعب الهوائية والانسداد الرئوي.10- تعمل علي بناء العضلات.11- تقلل من تأثير أشعة الشمس الضارة علي الجلد وظهور أعراض الشيخوخة.12- مفيد جدا للنساء الحوامل و يساعد على نمو الجنين بشكل صحي.