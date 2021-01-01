في المنزل والخارج.. كم مرة يجب عليك وضع واقي الشمس حتى عندما تكون في المنزل؟



كم مرة يجب عليك وضع واقي الشمس كم مرة يجب عليك وضع واقي الشمس

يؤكد الأطباء دوما على ضرورة وضع واقي من الشمس للعناية بالبشرة، حتى أطباء الجلد يقولون ذلك.



هذا لأن واقي الشمس لا يحمي فقط من الأشعة القاسية ولكنه يضمن أيضًا فعالية مكونات العناية بالبشرة الأخرى التي قد تستخدمها؛ لأن أشعة الشمس يمكن أن تتأكسد وتقلل من نفس الشيء.





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ولكن يجب على المرء التأكد من أن تطبيق واقي الشمس كجزء من روتينك، ولكن أيضًا أنه يتم تطبيقه بسخاء حتى عندما تكون في المنزل.طريقة تطبيق واقي الشمسعليكي وضع واقي من الشمس كل ساعتين بعد تطبيق الطبقة الأولى عندما تكون في الخارج في الشمس. فالشمس لا تفسد فاعلية واقي الشمس ولكن عرقنا هو الذي يكسر مكوناته.حيث إن إفراز الزيت عملية مستمرة والغدد العرقية تعمل حتى عندما لا تتعرق بغزارة.يجب أن تشكل طبقة واقية من الشمس طبقة على الجلد ، حتى لو لم تغامر بالخارج ، لا يزال معظمنا معرضًا لأشعة الشمس من خلال النوافذ ، والضوء المنعكس على الأسطح والأرضيات والجدران وحتى الأثاثوعندما تعطل الغدد الدهنية الواقي من الشمس ، فأنت لا تريد تركه غير محمي من الضوء المتسرب "الشيء الصحيح الذي يجب فعله هو وضع واقٍ من الشمس بعد كل 2-3 ساعات بعد الأولى تطبيق. وللحفاظ على التأثير الوقائي للواقي من الشمس ، فإن إعادة التطبيق ضرورية ".