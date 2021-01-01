طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالكبد والقوانص للشيف شربيني

طاجن لسان العصفور بالكبد والقوانص
تبحث الكثير السيدات عن طريقة عمل طاجن لسان العصفور مثل المطاعم حتى تتمكن من تقديمه بمذاق مذهل ينال إعجاب جميع أفراد الأسرة.
وتوجد وصفات عديدة لـ طريقة عمل طاجن لسان العصفور منها بالكبد والقوانص ومنها بالفراخ ومنها باللحمة وغيرها الكثير.
وتعد المكونات والتوابل التى تضاف لهذه الأكلة هى السر في المذاق الرائع الذي نستمتع به وكل شيف له أسراره فى إعدادها ومن ثم نجد أن طريقة عمل طاجن لسان العصفور كالمحترفين ليست أمرا هينا.
نقدم لكم طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالكبد والقوانص بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص:
نصف كيلو كبد وقوانص دجاج مكعبات
ثوم
فلفل أخضر
ملح
فلفل أسود
عصير ليمون
بصل
زبدة
جزر مبشور
قرفة
جوزة الطيب
بهارات
مكعب مرق
طماطم
لسان عصفور
زيت طهى
طريقة عمل طاجن لسان العصفور بالكبد والقوانص
* تشوح القوانص مع البصل والثوم في زيت طهى وزبدة على النار ثم تضاف الكبد والملح والفلفل، ثم يضاف الجزر والطماطم والتوابل ومكعب المرق
* يُضاف عصير الليمون والفلفل الأخضر ويُضاف مرق أو ماء ثم يحمّر لسان العصفور في الزبد والزيت ثم يصب في طاجن.
* توضع الخلطة فوق لسان العصفور ثم يدخل الفرن حتى تمام التسوية ويقدم ساخنا
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