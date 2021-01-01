طريقة عمل الشيش طاووق بـ 3 وصفات .. عادى وساندوتش وفى الفرن



طريقة عمل الشيش طاووق طريقة عمل الشيش طاووق

ترغب بعض النساء فى تعلم طريقة عمل الشيش طاووق في المنزل لتتمكن من تقديمها لأفراد الأسرة بمذاق مميز يغنيهم عن الذهاب للمطاعم للحفاظ على صحتهم واطعامهم أكل صحى.



نقدم لكم طريقة عمل الشيش طاووق بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.





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طريقة عمل الشيش طاووقمقادير الشيش طاووقاوراك الدجاجطماطمبصلفلفل الوانبابريكازعترثومخلليمونزيت زيتونزباديخلة خشبملح فلفلطريقة عمل الشيش طاووق* زعتر وثوم افرميهم جيدا باستخدام كبة كهربائية ثم اضيفي اليها زيت الزيتون واستمري في الفرم حتى يصبح سائلا مع ليمون وملح وفلفل* اخلطي الثوم مع الزبادي والخل والبابريكا واضيفي اليهم قطع الدجاج وابداي في وضع قطع الدجاج بالتبادل مع البصل والفلفل الالوان والطماطم المقطعة ثم ضعيهم على الشواية حتى تنضج تماما ثم قدميها.طريقة عمل ساندوتش الشيش طاووقمقادير شيش طاووقاوراك دجاجطماطمبصلفلفل الوانبابريكازعترليمونزيتزباديثوم بودرةبصل بودرةجنزبيل بودرةكركمشطة “ حسب الرغبة ”ملحفلفل أسودعيش بيتي بانطريقة عمل ساندوتش الشيش طاووق* اخلطي زبادي مع زعتر وبابريكا وليمون وثوم بودرة وبصل بودرة وجنزبيل بودرة وكركم وشطة وزيت زيتون* ضعي قطع الاوراك المخلية في الخليط السابق ثم اتركيها مدة حتى تتشرب* ضعيها في طاسة بها زيت ساخن على النار ثم ضيفي اليها مكعبات الفلفل الألوان والطماطم والبصل* انقلي الخليط الى صينية وادخليه فرن لتتأكدي من نضج الدجاج و قدميه في عيش بيتي بان.طريقة عمل الشيش طاووق في الفرنمقادير الشيش طاووق في الفرنأوراك دجاج مخليةعصير ليمونزيتزباديثومصلصةطماطمملح فلفل أسودبهاراتقرفةحبهانفلفل الوانبصلبودرة زعفرانطريقة عمل الشيش طاووق فى الفرن* قطعي اوراك الدجاج قطع صغيرة وكذلك الفلفل الألوان والبصل* في كبة كهربائية افرمي الثوم وزيت الزيتون وعصير الليمون وملح وفلفل وقرفة وحبهان وبهارات وزبادي وصلصة طماطم وزعتر وبوردة زعفران وافرميهم جيدا لتحصلي على خليط سائل* تبلي مكعبات الدجاج والفلفل والبصل بالخليط ثم ضعيه في صينية وادخليه فرن ساخن حتى ينضج تماما