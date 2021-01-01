مصر تعلن أنها ستنتج الملايين من لقاح "سينوفاك" الصيني



لقاح "سينوفاك" الصيني لقاح "سينوفاك" الصيني

أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، الخميس، أنه تمت الموافقة على تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا في مصر، بالتعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية.



وأوضحت أن التعاون سيتم من خلال مصنع "فاكسيرا"، بطاقة 20 مليون جرعة في العام، كما سيتم عمل خط إنتاج جديد يستطيع توفير 60 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر ولإفريقيا في السنة.



وأشارت وزيرة الصحة والسكان المصرية، إلى أن الصين مدت مصر بـ600 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"، وأنه خلال أيام ستبدأ في توريد نحو مليون جرعة جديدة إلى مصر، بالإضافة لاستكمال مصر حصتها من "كوفاكس"، التي تبلغ 4.5 مليون جرعة خلال 4 أسابيع.

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ونوهت هالة زايد إلى تسجيل 1.1 مليون مواطن على موقع تسجيل وحجز لقاح كورونا حتى الآن، مؤكدة أنه بحلول الأسبوع المقبل سيتم توفير 350 مركزا للتطعيمات الخاصة بلقاح كورونا.وأضافت أنه لم يتم حتى الآن تحديد شروط الحصول على لقاحات كورونا للحجاج أو المعتمرين، لأنه لم يتم تحديد أعدادهم، قائلة إنه "بمجرد إعلان السعودية الاشتراطات، ستبدأ وزارة الصحة المصرية إعطاء راغبي الحج اللقاحات على الفور".وبشأن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، أوضحت أنه توجد زيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا يوميا، خاصة في محافظات الصعيد.