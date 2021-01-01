أعلنت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، الخميس، أنه تمت الموافقة على تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا في مصر، بالتعاون مع شركة "سينوفاك" الصينية.
وأوضحت أن التعاون سيتم من خلال مصنع "فاكسيرا"، بطاقة 20 مليون جرعة في العام، كما سيتم عمل خط إنتاج جديد يستطيع توفير 60 مليون جرعة من لقاح كورونا لمصر ولإفريقيا في السنة.
وأشارت وزيرة الصحة والسكان المصرية، إلى أن الصين مدت مصر بـ600 ألف جرعة من لقاح "سينوفارم"، وأنه خلال أيام ستبدأ في توريد نحو مليون جرعة جديدة إلى مصر، بالإضافة لاستكمال مصر حصتها من "كوفاكس"، التي تبلغ 4.5 مليون جرعة خلال 4 أسابيع.
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التعليقات على مصر تعلن أنها ستنتج الملايين من لقاح "سينوفاك" الصيني
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