ردت الصين بغضب على قرار موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باعتماد رمز تعبيري "إيموجي" يشير إلى حركة متنامية مؤيدة للديمقراطية في البلاد ودول عدة في آسيا.
وتساءل كثيرون عن ربط هذا المشروب بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية، وكانت الإجابة أن هؤلاء الناشطين متحدون في التعبير عن حبهم للمشروب الذي يحظى بشعبية كبيرة في قارة آسيا.
وبدأت القصة في أبريل العام الماضي في "تويتر"، عندما اتهم قوميون صينيون ناشطا تايلانديا وصديقته بدعم الديمقراطية في هونغ كونغ واستقلال تايوان.
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التعليقات على "شاي الحليب" يغضب الصين.. وسهام النقد تتجه إلى "تويتر"
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