"شاي الحليب" يغضب الصين.. وسهام النقد تتجه إلى "تويتر"

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"شاي الحليب" يغضب الصين

ردت الصين بغضب على قرار موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، باعتماد رمز تعبيري "إيموجي" يشير إلى حركة متنامية مؤيدة للديمقراطية في البلاد ودول عدة في آسيا.

وتساءل كثيرون عن ربط هذا المشروب بالنضال من أجل الحرية والديمقراطية، وكانت الإجابة أن هؤلاء الناشطين متحدون في التعبير عن حبهم للمشروب الذي يحظى بشعبية كبيرة في قارة آسيا.

وبدأت القصة في أبريل العام الماضي في "تويتر"، عندما اتهم قوميون صينيون ناشطا تايلانديا وصديقته بدعم الديمقراطية في هونغ كونغ واستقلال تايوان.

وبلغ استخدم الوسم في فبراير الماضي، إثر الانقلاب العسكري في مينامار، إذ استعان رواد مواقع التواصل بهذا الوسم لحشد الدعم الإقليمي.

وصار منذ ذلك الوقت، أداة حيوية للناشطين في منطقة جنوب شرق آسيا، لتنظيم الاحتجاجات.

وفي الذكرى السنوية لانطلاق الوسم، أعلن "تويتر" تصميم رمز تعبيري "إيموجي"، فيه كوب شاي الحليب وعليه رمز الشاي ومصاصة، وخلفه ثلاثة ألوان.

المصدر: سكاي نيوز

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