تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021

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تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار، اليوم الجمعة الموافق 9-4-2021، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن يكون باردا ليلا على كافة الأنحاء.

كما يتوقع الخبراء وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة (40% تقريبا)، إلى جانب نشاط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 5 .1 متر و5 .2 متر، وأن تكون الرياح السطحية جنوبية غربية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين و3 أمتار، وأن تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
الإسكندرية 19 12
وادى النطرون 20 12
طنطا 20 11
شبين الكوم 21 11
دمنهور 20 12
بلطيم 20 12
مطروح 18 11
السلوم 18 09
سيوة 21 09
بورسعيد 20 13
دمياط 20 12
الإسماعيلية 21 11
السويس 22 11
العريش 19 12
رفح 20 13
رأس سدر 21 11
نخل 20 06
نويبع 23 17
طابا 21 14
كاترين 17 04
الطور 27 14
شرم الشيخ 25 17
الغردقة 24 14
مرسى علم 25 15
الفيوم 22 09
بنى سويف 22 09
المنيا 23 10
أسيوط 23 10
سوهاج 24 11
قنا 25 11
الأقصر 26 12
أسوان 27 14
إدفو 27 13
أبوسمبل 28 13
الوادى الجديد 25 10
شلاتين 26 16
أبورماد 26 17
حلايب 25 18
رأس حدربة 24 18

المصدر: الدستور

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