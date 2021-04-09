

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021 تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 9-4-2021

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار، اليوم الجمعة الموافق 9-4-2021، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للبرودة على السواحل الشمالية، ولطيف على شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن يكون باردا ليلا على كافة الأنحاء.



كما يتوقع الخبراء وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة (40% تقريبا)، إلى جانب نشاط الرياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.



ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين 5 .1 متر و5 .2 متر، وأن تكون الرياح السطحية جنوبية غربية شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وأن يتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين و3 أمتار، وأن تكون الرياح السطحية شمالية غربية.

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وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 21 11الإسكندرية 19 12وادى النطرون 20 12طنطا 20 11شبين الكوم 21 11دمنهور 20 12بلطيم 20 12مطروح 18 11السلوم 18 09سيوة 21 09بورسعيد 20 13دمياط 20 12الإسماعيلية 21 11السويس 22 11العريش 19 12رفح 20 13رأس سدر 21 11نخل 20 06نويبع 23 17طابا 21 14كاترين 17 04الطور 27 14شرم الشيخ 25 17الغردقة 24 14مرسى علم 25 15الفيوم 22 09بنى سويف 22 09المنيا 23 10أسيوط 23 10سوهاج 24 11قنا 25 11الأقصر 26 12أسوان 27 14إدفو 27 13أبوسمبل 28 13الوادى الجديد 25 10شلاتين 26 16أبورماد 26 17حلايب 25 18رأس حدربة 24 18