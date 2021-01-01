روسيا ترفع وتيرة إنتاج المروحيات الجديدة

سترفع شركة روسيا للطائرات الهليكوبتر وتيرة العمل على إنشاء المروحيات الجديدة.
وسيعطي المركز الوطني لصناعة المروحيات دفعا لأعمال التصميم الهندسي وإنتاج المروحيات الجديدة عن طريق تطبيق التكنولوجيا الرقمية.
وقالت مؤسسة التكنولوجيا الروسية التي تتبع لها الشركة المصنعة للمروحيات أن تطبيق التكنولوجيات الجديدة سيخفض في بادئ الأمر مدة إنجاز التصميمات بنسبة 5 إلى 10 في المائة.
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