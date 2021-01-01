روسيا ترفع وتيرة إنتاج المروحيات الجديدة

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روسيا ترفع وتيرة إنتاج المروحيات الجديدة

سترفع شركة روسيا للطائرات الهليكوبتر وتيرة العمل على إنشاء المروحيات الجديدة.

وسيعطي المركز الوطني لصناعة المروحيات دفعا لأعمال التصميم الهندسي وإنتاج المروحيات الجديدة عن طريق تطبيق التكنولوجيا الرقمية.

وقالت مؤسسة التكنولوجيا الروسية التي تتبع لها الشركة المصنعة للمروحيات أن تطبيق التكنولوجيات الجديدة سيخفض في بادئ الأمر مدة إنجاز التصميمات بنسبة 5 إلى 10 في المائة.

وسيتم تجهيز مواقع عمل المصممين والمهندسين بأدوات التكنولوجيا الرقمية. ومن أجل ذلك يحصل المركز الوطني لصناعة المروحيات على دعم مالي من مصرف "نوفيكومبنك" وصندوق تطوير الصناعة.

وفضلا عن تقليص مدة إنجاز التصميمات فإن التكنولوجيا الرقمية ستتيح تخفيض مدة الاستعدادات التقنية لإنتاج المروحيات الجديدة بنسبة 20 في المائة، أي أن طائرات الهليكوبتر الجديدة ستبصر النور في أسرع وقت بفضل التكنولوجيا الرقمية كما أشار إلى ذلك مسؤول في مؤسسة التكنولوجيا.

المصدر: سبوتنيك

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