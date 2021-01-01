

روسيا تصدّر آخر محركات الصواريخ إلى الولايات المتحدة في 2021 روسيا تصدّر آخر محركات الصواريخ إلى الولايات المتحدة في 2021

أعلن إيغور أربوزوف، المدير العام لشركة "إينيرغوماش" العلمية الإنتاجية، أنه وفقا للعقد الساري، آخر مجموعة من محركات الصواريخ RD-180 ستصدّر إلى الولايات المتحدة خلال العام الجاري.



وقال في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "هذه المحركات جاهزة، بيد أن جائحة الفيروس التاجي المستجد، لا تمنحنا فرصة لإرسالها إلى الولايات المتحدة. ولكن مع ذلك سوف نرسلها هذا العام وهي الدفعة الأخيرة بموجب العقد الساري المفعول".



ويذكر أن محركات RD-180 تستخدم في المرحلة الأولى لصواريخ النقل Atlas 5 الأمريكية، ومنذ عام 1999 وحتى الآن أرسلت روسيا 116 محركا من هذا النوع إلى الولايات المتحدة، استخدم 92 منها في إطلاق صواريخ Atlas 5 .