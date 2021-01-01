روسيا تصدّر آخر محركات الصواريخ إلى الولايات المتحدة في 2021

آخر الأخبارعلم وتقنية › روسيا تصدّر آخر محركات الصواريخ إلى الولايات المتحدة في 2021

صورة الخبر: روسيا تصدّر آخر محركات الصواريخ إلى الولايات المتحدة في 2021
روسيا تصدّر آخر محركات الصواريخ إلى الولايات المتحدة في 2021

أعلن إيغور أربوزوف، المدير العام لشركة "إينيرغوماش" العلمية الإنتاجية، أنه وفقا للعقد الساري، آخر مجموعة من محركات الصواريخ RD-180 ستصدّر إلى الولايات المتحدة خلال العام الجاري.

وقال في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "هذه المحركات جاهزة، بيد أن جائحة الفيروس التاجي المستجد، لا تمنحنا فرصة لإرسالها إلى الولايات المتحدة. ولكن مع ذلك سوف نرسلها هذا العام وهي الدفعة الأخيرة بموجب العقد الساري المفعول".

ويذكر أن محركات RD-180 تستخدم في المرحلة الأولى لصواريخ النقل Atlas 5 الأمريكية، ومنذ عام 1999 وحتى الآن أرسلت روسيا 116 محركا من هذا النوع إلى الولايات المتحدة، استخدم 92 منها في إطلاق صواريخ Atlas 5 .

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على روسيا تصدّر آخر محركات الصواريخ إلى الولايات المتحدة في 2021

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
66096

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager