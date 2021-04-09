

عصائر رمضان| أسهل طريقة لعمل عصير البرقوق في المنزل عصائر رمضان| أسهل طريقة لعمل عصير البرقوق في المنزل

يفضل كثيرون الإفطار على كوب من العصير البارد في شهر رمضان المبارك، والذي يروي ظمأهم، وفي هذا الصدد نقدم أسهل طريقة لعمل عصير البرقوق في المنزل.



المقادير: «هذه الوصفة تكفي 4 أفراد»



نصف كيلو برقوق مغسول

2 كوب من الماء

نصف وب من ماء الورد

نصف معلقة صغيرة من عصير الليمون

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طريقة التحضير:قومي بغلي البرقوق والماء على النار لمدة 3 دقائق حتى يغلي، ثم يتم أزالة منه البذور، ويتم فرمه في الخلاط الكهربائي، وبعد ذلك يتم وضع ماء الورد والليمون ثم يقلب، ويترك لحين موعد الأفطار .فوائد البرقوق:1- يضبط ضغط الدم .2- يساعد على إنقاص الوزن .3- يساعد على مكافحة الإصابة بمرض السرطان.4- يساعد على الحفاظ على صحة الجهاز العصبي في جسم الإنسان.5- يساعد على تقوية العظام والحماية من الإصابة بهشاش العظام.6- يساعد على النوم بشكل صحي.