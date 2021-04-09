

فوائد الفحم للشعر والبشرة والأسنان وطرق استخدامه فوائد الفحم للشعر والبشرة والأسنان وطرق استخدامه

لاستخدام الفحم فوائد عديدة فهو يستخدم في تقليص وتنظيف مسام البشرة الواسعة، كما أنه يخلص من الحبوب والاحمرار المصاحب لحالات تهيج البشرة، إضافة إلى استخدامه للعناية بالبشرة الدهنية وتفتيح المناطق الحساسة الغامقة كمنطقة تحت الإبطين وتبييض الأسنان.



أما فيما يتعلق في تخليص الشعر من مشاكله والحفاظ على جماله فللفحم فوائد قيمة، وفيما يلي ذكر لبعض تلك الفوائد:



1 - تنظيف فروة الرأس:

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يستخدم الفحم في إزالة السموم العالقة بفروة الرأس بلطف، فالفحم معروف أنه يعمل كما المغناطيس الذي يجذب ما يعلق ببصيلات الشعر من دهون وزيوت زائدة وغبار وأتربة وحتى تلك المواد الكيميائية الضارة التي تخلفها مستحضرات العناية بالشعر وتغير من ملمسه ولونه، فالشامبو العادي ومنتجات تنظيف الشعر الأخرى تنظف الشعر بدرجات متفاوتة دون الوصول إلى جذوره.2 - علاج مشاكل فروة الرأس:لا يقتصر دور الفحم على تنظيف فروة الرأس فحسب، بل يوصف لعلاج الحكة والهياج والاحمرار عن طريق تهدئة فروة الرأس، في حين تراه يوصف لعلاج جفاف فروة الرأس بفضل ترطيبه إياها بعمق.3 - تعزيز نمو الشعر:أحد أهم الخصائص الجمالية التي يضيفها الفحم للشعر هي تحسين نموه، فالفحم كما سبق وذكرنا ينظف فروة الرأس عن طريق امتصاص الزيوت والأوساخ التي تعد بمثابة معيقات لنمو الشعر، لذا وبإزالتها تغدو مسام فروة الرأس نظيفة وهو ما يسمح للشعر بالنمو بطريقة أفضل.4 - زيادة كثافة الشعر:يمكن أيضًا للفحم أن يقلل من مشكلة الشعر الخفيف الناجمة عن التساقط، من خلال فتح مسام فروة الرأس أمام بصيلات الشعر كي تنمو وتخرج بطبيعية وصحية، فالفحم يستطيع تنظيف مسام الرأس جيدًا، والذي يؤدي إلى زيادة كثافة الشعر بطريقة ملحوظة، ومن المعروف أن غسل الشعر بالشامبو العادي يزيل الأوساخ السطحية فحسب، لكن غسل الشعر بالفحم يزيل الأوساخ أكثر عمقاً.طريقة استخدام الفحم للشعر:1 - إذابة عدد من كبسولات الفحم في الشامبو الذي يستخدم عادة.2 - استخدام قناع أسبوعي مقشر لفروة الرأس يحتوي على الفحم، إذ يمكن خلط 3 ملاعق من مسحوق الفحم وملعقتان من ملح الطعام مع مجموعة من الزيوت المغذية للشعر، ولعل أهمها زيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الزيتون وزيت اللوز، وبعد تطبيق القناع المقشر تدلك فروة الرأس جيدا بلطف، ويترك القناع لمدة عشرين دقيقة من ثم يغسل الشعر كما المعتاد.