اطلاق قافلة ارشادية لمكافحة «عنب الدُب» في الإسكندرية (صور)

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صورة الخبر: اطلاق قافلة ارشادية لمكافحة «عنب الدُب» في الإسكندرية (صور)
اطلاق قافلة ارشادية لمكافحة «عنب الدُب» في الإسكندرية (صور)

أطلق مجلس الإعلام الريفي التابع لمديرية الزراعة في الإسكندرية برئاسة المهندس طارق زكي صالح، مدير مديرية الزراعة ورئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، قافلة إرشادية للتوعية بمكافحة الحشائش الضارة وتأثيرها على المحاصيل وعلى رأسها حشائش «عنب الدب».

وقالت المهندسة تريزة سعد عطا الله مدير عام الادارة العامة للارشاد الزراعي، أمين سر المجلس، أن القافلة تناولت كيفية مكافحة الحشائش وشرح خطورة الحشائش وخاصة حشيشة عنب الديب، والمبيدات اللازمة لمكافحتها، وهي مبيد استارين وهو مخصص الحشائش العريضة وأهمية المكافحة المتكاملة وخاصة تشميس الأرض.

وأوضحت أن مبيدات الحشائش الموصى بها من وزارة الزراعة لا تؤثر سلبا على التربة في حالة التطبيق الصحيح للمبيدات (كمية المبيدات لكل لتر ومتى يتم الرش وكم لتر للفدان وكيفيه الرش).

وتحدث المهندس حسن شمس رئيس قسم الإنتاج الحيواني بإدارة برج العرب الزراعية، عن القروض التي تقدمها الدولة للمزارعين لزيادة الثروة الحيوانية حيث تحدث عن مشروع البتلو المحلي ومشروع ملئ الفراغات وتغذية المواشي والاعلاف الغير تقليدية.

شارك في القافلة، المهندسة عزة جابر أحمد مدير التعاونيات والتنمية ببرج العرب، ورؤساء الجمعيات الزراعية ببرج العرب، وعدد من المزارعين.

صورة الخبر: اطلاق قافلة ارشادية لمكافحة «عنب الدُب» في الإسكندرية (صور)

المصدر: المصرى اليوم

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