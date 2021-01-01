مصر تستعد لافتتاح "أوكتاغون" الجيش المصري (صور)



مصر تستعد لافتتاح "أوكتاغون" مصر تستعد لافتتاح "أوكتاغون"

أكدت مصادر لـRT أن مصر تستعد لافتتاح مقر الجيش المصري الجديد الأضخم في الشرق الأوسط، وذلك عبر احتفالية ضخمة في العاصمة الإدارية الجديدة.



وقالت المصادر إن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توجه اليوم الأربعاء إلى العاصمة الإدارية الجديدة بتكليفات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وذلك للوقوف على مستجدات افتتاح العاصمة الجديدة ووضع اللمسات الأخيرة.



وقال رئيس الوزراء المصري خلال تواجده هناك، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف ببدء الاستعداد لاحتفالية افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، وأن اجتماع اليوم يأتي لبحث سيناريوهات الاحتفالية المرتقبة، إيذانا ببدء العمل الحكومي رسميا من العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا اختيار أفضل المواقع المناسبة لإقامة الاحتفالية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الاحتفالية ستكون على أعلى مستوى، وسيتم من خلالها التعبير فى رسالة واضحة عن "الجمهورية الجديدة"، التى أعلن عنها الرئيس المصري.وقد صمم مقر الجيش المصري الجديد "الأوكتاغون" ليكون أشبه بمعابد طيبة القديمة بأعمدتها الضخمة وجدرانها الشاهقة، ويمتاز بمظاهر الترف والبذخ العمراني الذي اشتهر به الطراز المصري القديم.وظهر مقر الجيش المصري الجديد المكون من أبنية ثمانية الأوجه على الطراز الفرعوني متراصة على شكل دائرة تضم المباني الإدارية.ويضم مبنى "الأوكتاغون" جميع مقرات أفرع القوات المسلحة المصرية، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من بنائه قريبا.وتعني كلمة "أوكتاغون" ثماني الأضلاع أو الزوايا، حيث أن أوكتا تعني الرقم ثمانية في اللغة اليونانية.ويقع المشروع على مساحة إجمالية تقدر بـ189 ألف متر مربع، بينما تقدر المساحة الفعلية للمباني بـ45 ألف متر مربع.وهناك مبنيان وزاريان يقعان في مركز الدائرة، ويتصلان ببعضهما البعض وبباقي المباني الثمانية الخارجية (عدد إدارات الجيش المصري) بممرات طولية.



