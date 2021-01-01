مع تزايد الإصابات.. 12 نصيحة للوقاية من فيروس كورونا

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صورة الخبر: فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد

زادت خلال الفترة الأخيرة حالات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، لذا قدم الدكتور مجدي بدران ، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات لـ صدى البلد ، مجموعة من النصائح التي تساعد في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بالأخص في الموجة الثالثة من الفيروس..



نصائح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا
- يراعى استخدام الكمامة عند التعامل مع أفراد الأسرة فى حالة وجود عدوى أو الشك.

- اكتساب مهارة تطهير الأيدى إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية .

- التباعد الاجتماعى فى الأسانسير و الدرج و الطريق .

- على مرضى الربو الشعبى خاصة الانتظام فى تناول العلاج و جلب البخاخات الموسعة للشعب معهم حال خروجهم للشارع وعلى مرضى حساسية الأنف تناول العلاج أيضاً .

- التفاؤل و عدم التوتر ، فالدولة المصرية وفرت كل سبل الحماية للوقاية من فيروس الكورونا .
- الثقة بالنفس ، و لن نتوقف عن العمل والإنتاج والتقدم بسبب أى عوائق أو كوارث ، لأن غياب الثقة بالنفس يسبب التوتر الذى يقلل المناعة .

- التغذية الجيدة لأنها تعزز المناعة .

- شرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش ، فالعطش يقلل من التركيز و يزيد من الحساسية .

- تهوية البيوت والمكاتب بفتح النوافذ والأبواب ثلاث مرات يومياً ، فلقد ثبت فعلاً أن التهوية تقلل من تركيز و تواجد كوفيد-١٩ فى الأماكن المغلقة،و أن غياب التهوية أو سوء التهوية عامل مشترك فى أغلب حالات الكورونا كوفيد-١٩.

- النوم مبكرا 8 ساعات وعدم السهر فالنوم يعزز الذاكرة والمناعة.

- الحصول على حصة يومية 15 دقيقة من أشعة الشمس ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر .

- ممارسة الرياضة فهى تعزز المناعة و توفر المزيد من الأكسيجين و التغذية للمخ ، وإن تعذر ذلك فالمشى من أفضل أنواع الرياضة، و هناك علاقة بين عدد خطوات المشى و الوقاية من أمراض العصر .

- تطعيم الإنفلونزا الرباعى ، خاصة المسنين و ذوى الأمراض المزمنة ، و الحوامل ،و الأطقم الطبية - السعى فى تطعيم المسنين وذوى الأمراض المزمنة بلقاح الكورونا الذى توفره الدولة مجانا.

- علاج أى مصاب في الأسرة تحت اشراف طبى متخصص ، وعدم الاعتماد على وصفات النت أو وصفات المعارف والأصدقاء .

المصدر: elbalad

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