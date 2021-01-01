فيروس كورونا المستجد
زادت خلال الفترة الأخيرة حالات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد، لذا قدم الدكتور مجدي بدران ، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات لـ صدى البلد ، مجموعة من النصائح التي تساعد في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بالأخص في الموجة الثالثة من الفيروس..
نصائح للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا
- يراعى استخدام الكمامة عند التعامل مع أفراد الأسرة فى حالة وجود عدوى أو الشك.
- اكتساب مهارة تطهير الأيدى إما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية .
- التباعد الاجتماعى فى الأسانسير و الدرج و الطريق .
- على مرضى الربو الشعبى خاصة الانتظام فى تناول العلاج و جلب البخاخات الموسعة للشعب معهم حال خروجهم للشارع وعلى مرضى حساسية الأنف تناول العلاج أيضاً .
- التفاؤل و عدم التوتر ، فالدولة المصرية وفرت كل سبل الحماية للوقاية من فيروس الكورونا .
- الثقة بالنفس ، و لن نتوقف عن العمل والإنتاج والتقدم بسبب أى عوائق أو كوارث ، لأن غياب الثقة بالنفس يسبب التوتر الذى يقلل المناعة .
- التغذية الجيدة لأنها تعزز المناعة .
- شرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش ، فالعطش يقلل من التركيز و يزيد من الحساسية .
- تهوية البيوت والمكاتب بفتح النوافذ والأبواب ثلاث مرات يومياً ، فلقد ثبت فعلاً أن التهوية تقلل من تركيز و تواجد كوفيد-١٩ فى الأماكن المغلقة،و أن غياب التهوية أو سوء التهوية عامل مشترك فى أغلب حالات الكورونا كوفيد-١٩.
- النوم مبكرا 8 ساعات وعدم السهر فالنوم يعزز الذاكرة والمناعة.
- الحصول على حصة يومية 15 دقيقة من أشعة الشمس ولتكن قبل الظهر أو بعد العصر .
- ممارسة الرياضة فهى تعزز المناعة و توفر المزيد من الأكسيجين و التغذية للمخ ، وإن تعذر ذلك فالمشى من أفضل أنواع الرياضة، و هناك علاقة بين عدد خطوات المشى و الوقاية من أمراض العصر .
- تطعيم الإنفلونزا الرباعى ، خاصة المسنين و ذوى الأمراض المزمنة ، و الحوامل ،و الأطقم الطبية - السعى فى تطعيم المسنين وذوى الأمراض المزمنة بلقاح الكورونا الذى توفره الدولة مجانا.
- علاج أى مصاب في الأسرة تحت اشراف طبى متخصص ، وعدم الاعتماد على وصفات النت أو وصفات المعارف والأصدقاء .
التعليقات على مع تزايد الإصابات.. 12 نصيحة للوقاية من فيروس كورونا
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