تتحضر شركة Great Wall الصينية لإطلاق نماذج جديدة من سيارات البيك آب التي ستكون منافسة لأشهر المركبات الأمريكية رباعية الدفع من هذه الفئة.
وكانت الشركة قد استعرضت منذ مدة في الصين نموذجها الأحدث من مركبات Pao ، حيث جاء هذا البيك آب بمظهر يوحي بالقوة، أوحت جميع عناصر التصميم فيه بأن هذه السيارة صممت لتكون مركبة دفع رباعي بامتياز، وتلبي جميع الاحتياجات المطلوبة التي يرغب بها عشاق المغامرات في الطبيعة ومحبي رحلات الصيد أو السفاري.
وتميزت هذه السيارة بهيكل كبير يزيد طوله عن 5 أمتار، مزين بواجهة أمامية عملاقة وممتصات صدمات معدنية بارزة، ومنظومات إضاءة إضافية مثبتة على السقف تعمل بتقنيات LED توفر إنارة ممتازة أثناء الرحلات الليلة، فضلا عن عجلات كبيرة مخصصة لاجتياز الطرق الوعرة.
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التعليقات على سيارات بيك آب صينية بقدرات جبارة ستكتسح الأسواق قريبا
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