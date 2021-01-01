

زيادة جديدة هذا العام على أسعار شيري تيجو 7 موديل 2021 زيادة جديدة هذا العام على أسعار شيري تيجو 7 موديل 2021

باعتبارها وكيلا لسيارات شيري في مصر أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو عن زيادة طفيفة جديدة على أسعار موديل 2021 من سيارتها شيري تيجو 7 المجمعة محليا، حيث بلغت هذه الزيادة 1000 جنيه فقط وبذلك أصبحت أسعار فئات السيارة كالتالي:



- فئة أولى من 282 ألف جنيه إلى 283 ألف جنيه (زيادة 1000 جنيه).



- فئة ثانية من 306 ألف جنيه إلى 307 ألف جنيه (زيادة 1000 جنيه).

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وتحمل الفئتين السابق ذكر أسعارهما من السيارة نفس المحرك، وهو مكون من 4 أسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 145 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران، يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وEBD- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام توازن الكتروني ESP.- مصابيح أمامية LED نهارية وخلفية LED.- مرايات جانبية قابلة للتسخين.- شاشة 9 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- شاشة 4.5 بوصة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- مفتاح ذكي.- مثبت سرعة.- زجاج خلفي داكن.الفئة الثانية:تشمل التجهيزات السابقة مضاف إليها:- وسائد هوائية جانبية.- مقاعد جلدية.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- نظام تحذير من اقتراب الأجسام والسيارات من مقدمة السيارة.- منافذ USB خلفية.- حامل أكواب خلفي.- فتحة سقف بانورامية.