زيادة جديدة هذا العام على أسعار شيري تيجو 7 موديل 2021

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زيادة جديدة هذا العام على أسعار شيري تيجو 7 موديل 2021

باعتبارها وكيلا لسيارات شيري في مصر أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو عن زيادة طفيفة جديدة على أسعار موديل 2021 من سيارتها شيري تيجو 7 المجمعة محليا، حيث بلغت هذه الزيادة 1000 جنيه فقط وبذلك أصبحت أسعار فئات السيارة كالتالي:

- فئة أولى من 282 ألف جنيه إلى 283 ألف جنيه (زيادة 1000 جنيه).

- فئة ثانية من 306 ألف جنيه إلى 307 ألف جنيه (زيادة 1000 جنيه).

وتحمل الفئتين السابق ذكر أسعارهما من السيارة نفس المحرك، وهو مكون من 4 أسطوانات ويتصل بشاحن توربيني، وتبلغ سعته 1500 سي سي وقوته 145 حصان و210 نيوتن متر من عزم الدوران، يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).

وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:

فئة أولى:

- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.
- أنظمة المكابح ABS وEBD

- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.

- نظام توازن الكتروني ESP.

- مصابيح أمامية LED نهارية وخلفية LED.

- مرايات جانبية قابلة للتسخين.

- شاشة 9 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.

- شاشة 4.5 بوصة بديلة للعدادات التقليدية للسيارة.

- نظام صوتي يضم 4 سماعات.

- مفتاح ذكي.

- مثبت سرعة.

- زجاج خلفي داكن.

الفئة الثانية:

تشمل التجهيزات السابقة مضاف إليها:

- وسائد هوائية جانبية.

- مقاعد جلدية.

- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.

- نظام تحذير من اقتراب الأجسام والسيارات من مقدمة السيارة.

- منافذ USB خلفية.

- حامل أكواب خلفي.

- فتحة سقف بانورامية.

المصدر: التوكيل

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