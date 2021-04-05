أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التركيز على الأنشطة التخصصية التي تتناسب مع قدرات وإمكانيات شركات قطاع البترول العاملة في مجال الصيانة الشاملة في مختلف مجالات صناعة البترول في ظل برنامج العمل الشامل الذى يتم تنفيذه حالياً فى عدد من المشروعات الاستراتيجية الجديدة لتطوير المنظومة البترولية والعمل على تحقيق الاستدامة والتنوع وزيادة القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية «فيديوكونفرانس» لأعمال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية «بترومنت» لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.
وأضاف الملا أن بترومنت لديها العديد من الفرص سواء داخل قطاع البترول أو خارجه ولديها الإمكانيات لزيادة قدراتها والتركيز على عدد من المشروعات والأنشطة التي تتناسب مع امكانياتها خاصة وأن لديها الكوادر الفنية المؤهلة لتحمل هذه المهام.
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التعليقات على 4.4 مليار جنيه إجمالي تعاقدات «بترومنت» خلال 2020
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