

4.4 مليار جنيه إجمالي تعاقدات «بترومنت» خلال 2020 4.4 مليار جنيه إجمالي تعاقدات «بترومنت» خلال 2020

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أهمية التركيز على الأنشطة التخصصية التي تتناسب مع قدرات وإمكانيات شركات قطاع البترول العاملة في مجال الصيانة الشاملة في مختلف مجالات صناعة البترول في ظل برنامج العمل الشامل الذى يتم تنفيذه حالياً فى عدد من المشروعات الاستراتيجية الجديدة لتطوير المنظومة البترولية والعمل على تحقيق الاستدامة والتنوع وزيادة القيمة المضافة.



جاء ذلك خلال رئاسة وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية «فيديوكونفرانس» لأعمال الجمعية العامة لشركة الإسكندرية للصيانة البترولية «بترومنت» لاعتماد نتائج أعمال عام 2020.



وأضاف الملا أن بترومنت لديها العديد من الفرص سواء داخل قطاع البترول أو خارجه ولديها الإمكانيات لزيادة قدراتها والتركيز على عدد من المشروعات والأنشطة التي تتناسب مع امكانياتها خاصة وأن لديها الكوادر الفنية المؤهلة لتحمل هذه المهام.

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وأشار الوزير إلى أن عام 2020 يعد عاماً استثنائياً في ظل جائحة كورونا التي أثرت على جميع دول العالم وأن قطاع البترول استطاع التوفيق بين استمرارية العمل واتباع الإجراءات الاحترازية في كافة الأنشطة ما أدى إلى النجاح في مواجهة هذه الجائحة.فيما استعرض الدكتور نائل درويش رئيس الشركة نتائج الأعمال ومؤشرات الأداء عن عام 2020 وبلغ إجمالى قيمة التعاقدات نحو 4.4 مليار جنيه وارتفاع صافى الربح بنسبة 24% لأول مرة، كما استعرض الأنشطة والمشروعات التى نجحت الشركة في الانتهاء منها، التي تعمل على استكمالها سواء في قطاع البترول أو في القطاعات الأخرى.حضر أعمال الجمعية المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه والمحاسب أحمد رأفت وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات.