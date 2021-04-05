أسعار النفط تسجل 62.68 دولار لبرنت و59.28 دولار للخام الأمريكى

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أسعار النفط تسجل 62.68 دولار لبرنت و59.28 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعار النفط اليوم 62.68 دولار للبرميل وذلك لخام القياس العالمي برنت، وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.28 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن انخفاض أسعار النفط اليوم، جاء بعد أن أظهرت بيانات رسمية ارتفاع مخزون البنزين الأمريكي.

وكان تحالف "أوبك بلس" قد توصل نهاية الأسبوع الماضي إلى اتفاق على زيادة تدريجية فى إنتاج النفط اعتبارًا من مايو، وذلك بزيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميًّا في مايو، ومثلها في يونيو، ثم 400 ألف برميل يوميًّا في يوليو.

ويخفض تحالف "أوبك بلس" الإنتاج نحو سبعة ملايين برميل يوميًّا لدعم الأسعار.

المصدر: اليوم السابع

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