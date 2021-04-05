

البنك المركزى: ارتفاع معدل التضخم الأساسي الى 3.7% بنهاية مارس البنك المركزى: ارتفاع معدل التضخم الأساسي الى 3.7% بنهاية مارس

أعلن البنك المركزى ارتفاع معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي إلى 3.7% بنهاية شهر مارس 2021 من 3.6% فى فبراير ، كما أشار الى الى تسجيل المعدل الشهري نسبة موجبة بلغت 0.5% بالمقارنة مع 0.4% فى نفس الشهر من العام السابق ، ونسبة 0.3% فى فبراير 2021



ويتولى البنك المركزى المصري قياس معدل التضخم الأساسى، ويشتق من بيانات التضخم العام التى يعدها جهاز التعبئة العامة والإحصاء، ويستبعد منه بعض السلع التي تتحدد أسعارها إدارياً، بالإضافة إلى بعض السلع التي تتأثر بصدمات العرض المؤقتة.





وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم الخميس، استقرار معدل التضخم السنوي للحضر عند مستوى 4.5% فى مارس 2021

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وعلى أساس شهري، فقد بلغ معدل التضخم العام 0.6% فى مارس 2021 مقابل 0.2% فى فبراير السابق عليه.