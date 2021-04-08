أسعار العملات بالبنوك اليوم الخميس 8-4-2021

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أسعار العملات بالبنوك اليوم الخميس 8-4-2021

تباينت أسعار العملات اليوم الخميس 8-4-2021، فى آخر تعاملات البنوك المصرية، ما عدا الدولار واليورو والريال السعودى اللذين شهدا استقرارا أمام الجنيه المصرى، فى حين ارتفع سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 21.47 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، أمس كان بـ 21.56 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع، وذلك مقارنة بأسعار أمس الأربعاء.

وفى سياق متصل شهد سعر الدولار اليوم، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، فى بداية تعاملات البنوك الصباحية، ليثبت سعره فى البنك الأهلى عند 15.64جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع، وثبت سعره أيضا فى بنك "القاهرة" عند 15.66جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم
استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم
استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.55 جنيه للشراء، 18.69 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.47 جنيه للشراء، 21.67 جنيه للبيع، أمس كان بـ 21.56 جنيه للشراء، 21.78 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم
ارتفع صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.05 جنيه للشراء، و52.16 جنيه للبيع مقابل سعره كان بـ 49.03 جنيه للشراء، و52.14 جنيه للبيع.

المصدر: اليوم السابع

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