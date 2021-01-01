

روسيا تطلق العام الجاري مركبتين فضائيتين مأهولتين بمسار قصير روسيا تطلق العام الجاري مركبتين فضائيتين مأهولتين بمسار قصير

تعتزم روسيا أن تطلق العام الجاري مركبتين مأهولتين إلى المحطة الفضائية الدولية في رحلة قصيرة تستغرق 3 ساعات.



أعلن ذلك، رافائيل مرتازين، رئيس قسم الدراسات الباليستية في شركة " إينيرغيا" الفضائية الروسية، بصفتها فرعا في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية.



وقال:" يتوقع أن نطلق العام الجاري مركبتي "سويوز" المأهولتين في رحلة قصيرة. أما الشاحنات الفضائية فلا تزال تحلق بمسار كلاسيكي طويل يستغرق يومين."

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وأوضح قائلا إن ضمان الرحلات الفضائية القصيرة لكل أنواع المركبات الفضائية يعد أمرا صعبا من ناحية تقنية ومالية.وأعاد، مرتازين، إلى الأذهان أن أول مركبة فضائية مأهولة انطلقت إلى المحطة الفضائية الدولية في رحلة قصيرة في أكتوبر الماضي. واستطاعت مركبة "سويوز – 17" آنذاك الوصول إلى المحطة الفضائية بعد 3 ساعات و3 دقائق من إطلاقها.وفي 9 أبريل الجاري ستنطلق مركبة "سويوز" المأهولة إلى المحطة الفضائية في رحلة قصيرة أيضا ستستغرق 3 ساعات و30 دقيقة.