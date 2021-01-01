روسيا تطلق العام الجاري مركبتين فضائيتين مأهولتين بمسار قصير

تعتزم روسيا أن تطلق العام الجاري مركبتين مأهولتين إلى المحطة الفضائية الدولية في رحلة قصيرة تستغرق 3 ساعات.
أعلن ذلك، رافائيل مرتازين، رئيس قسم الدراسات الباليستية في شركة " إينيرغيا" الفضائية الروسية، بصفتها فرعا في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية.
وقال:" يتوقع أن نطلق العام الجاري مركبتي "سويوز" المأهولتين في رحلة قصيرة. أما الشاحنات الفضائية فلا تزال تحلق بمسار كلاسيكي طويل يستغرق يومين."
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