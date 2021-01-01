

داعم للجهاز المناعي .. طبيب روسي يكشف عن طعام «خارق» منخفض التكلفة داعم للجهاز المناعي .. طبيب روسي يكشف عن طعام «خارق» منخفض التكلفة

تحدث الطبيب أندري بوبروفسكي، اختصاصي التغذية والأستاذ في كلية الطب بجامعة سانت بطرسبرغ في روسيا، عن الخصائص المفيدة لـ«البصل»، حيث وصفه بأنه «سوبر فوود».



وقال خبير التغذية في مقابلته اليوم الخميس مع راديو «سبوتنيك»: «إن تشبع البصل بالفيتامينات والعناصر الدقيقة ومبيدات الفيتون يسمح لنا بالتأكيد على أن هذا منتج فريد من نوعه، وهو طعام خارق حقيقي، ولا غرابة في المقولة القديمة (البصل يقي من سبعة أمراض)».



وأضاف: «إنه داعم للجهاز المناعي، وله تأثير مفيد على الجهاز الهضمي، وعلى نظام القلب والأوعية الدموية. نظرا للجمع الأمثل للفيتامينات والعناصر النزرة، فإن البصل يدعم عمل القلب، وبالإضافة إلى تأثيره المفيد على الجهاز العصبي، يمكن للبصل أن يحسن وينشط عمل الدماغ».

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وأشار الطبيب إلى أن البصل يتناسب بشكل جيد مع الخضروات والحبوب والمنتجات الأخرى، لكنه أثناء المعالجة الحرارية وأثناء الطهي والقلي، يفقد بعض خصائصه المفيدة لذلك، من أجل تحقيق أقصى استفادة من البصل، الأفضل تناوله طازجا.ولفت الطبيب إلى أنه يجب تذكر أن المركبات النباتية المتطايرة الموجودة في البصل يمكن أن تهيج جدران المعدة والمريء، لذا فإن موانع الاستعمال ممكنة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.وقال بوبروفسكي: «في حالة عدم وجود التهاب في الجهاز الهضمي، وخاصة التهاب المعدة، يمكن تناول البصل كل يوم».