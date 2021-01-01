داعم للجهاز المناعي .. طبيب روسي يكشف عن طعام «خارق» منخفض التكلفة

تحدث الطبيب أندري بوبروفسكي، اختصاصي التغذية والأستاذ في كلية الطب بجامعة سانت بطرسبرغ في روسيا، عن الخصائص المفيدة لـ«البصل»، حيث وصفه بأنه «سوبر فوود».
وقال خبير التغذية في مقابلته اليوم الخميس مع راديو «سبوتنيك»: «إن تشبع البصل بالفيتامينات والعناصر الدقيقة ومبيدات الفيتون يسمح لنا بالتأكيد على أن هذا منتج فريد من نوعه، وهو طعام خارق حقيقي، ولا غرابة في المقولة القديمة (البصل يقي من سبعة أمراض)».
وأضاف: «إنه داعم للجهاز المناعي، وله تأثير مفيد على الجهاز الهضمي، وعلى نظام القلب والأوعية الدموية. نظرا للجمع الأمثل للفيتامينات والعناصر النزرة، فإن البصل يدعم عمل القلب، وبالإضافة إلى تأثيره المفيد على الجهاز العصبي، يمكن للبصل أن يحسن وينشط عمل الدماغ».
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