

فوائده لا تحصى... نوع من المكسرات يمنع جفاف الجلد ويؤخر شيخوخته فوائده لا تحصى... نوع من المكسرات يمنع جفاف الجلد ويؤخر شيخوخته

كشف أستاذ الفاكهة بالمركز القومي للبحوث في مصر، الدكتور سامي أبو ريا، فوائد زيت اللوز، مؤكدا أن له "استخدامات عديدة في علاج جفاف وتشقق الجلد".

وأوضح الدكتور سامي أبو ريا، في تصريحات مع لـ"العربية.نت"، أن "زيت اللوز له استخدامات عديدة في علاج جفاف وتشقق الجلد، كما يحتوي على العديد من المعادن ونسب مرتفعة من فيتامين E، وهو يعتبر أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على تأخير شيخوخة الجلد".

وأضاف أن "عددا من الباحثين وجدوا أن تناول حفنة من اللوز تساعد في الوقاية من أمراض القلب عن طريق تقليله لمستويات الكوليسترول الكلي"، مشيرا إلى دراسة أجريت بجامعة كاليفورنيا أكدت أن المواد المضادة للأكسدة في قشور اللوز بالإضافة إلى محتواه الطبيعي من فيتامين E ، تؤثر بصورة إيجابية على الصحة العامة، وخاصة عند تناول الثمار بالقشور، الذي يساهم في حيوية للجلد والشعر.



وأشار الدكتور أبو ريا، أن "اللوز لا يتسبب في زيادة في الوزن، حيث وجد أنه في حالة أكل اللوز مع طعام غني بالدهون لا يمتص الجسم جميع الدهون الذي يحتوي عليها الطعام، وبذلك لا تدخل في عملية الهضم وتطرح خارجاً، وهو الأمر الذي يجعل اللوز طعاما صحياً يقلل من السعرات الحرارية التي تدخل الجسم".



وتابع قائلا: إن "اللوز يساعد في خفض وزن الجسم إذا تم تناوله كوجبة خفيفة، حيث أنه غني بالدهون الصحية والألياف والبروتينات، وذلك على عكس الأغذية الخفيفة الأخرى مثل الحلوى والمقرمشات".