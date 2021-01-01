توصلت دراسة أجراها باحثون فى جامعة ولاية كارولينا الأمريكية إلى أن اتباع نظام غير صحى يعتمد على سلوكيات غير صحية وتناول وجبات سريعة فى أوقات متأخرة من الليل يؤثر على طاقتك بمحل عملك فى اليوم التالى، طبقا لما ورد فى موقع ميديكال إكسبريس.
وأكد الباحثون أن الأكل الصحى يؤثر بشكل مباشر على سلوكياتنا وأدائنا فى مكان العمل، كما يؤثر على النوم وممارسة الرياضة، حيث اعتمدت الدراسة على فحص عدد من الموظفين لمدة 10 أيام عمل متتالية، وتتبع النظام الصحى والأطعمة والوجبات التي تناولها المشاركون ومدى تأثيرها على سلوكياتهم.
ووجد الباحثون أن اتباع نظام غذائى غير صحى يتمثل فى الوجبات السريعة قبل النوم أدى إلى ظهور مشاكل صحية فى يوم العمل التالى، شملت الإصابة بالصداع وآلام المعدة والإسهال، بالإضافة الى شعورهم بالذنب أو الخجل من اختياراتهم الغذائية.
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التعليقات على تناول الوجبات السريعة ليلا يؤثر على مستويات الطاقة ويزيد التوتر
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