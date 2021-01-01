

سلطة الشاورما أخف «سناك» في النهار سلطة الشاورما أخف «سناك» في النهار

يحتاج الشخص إلى تناول وجبة خفيفة "سناك" في وسط يومه سواء في العمل أو المنزل أو النادي، لأن بعد هضم وجبة الإفطار في الصباح يشعر البعض بالجوع مرة أخرى مع المجهود الحركي، ومن هذه الأكلات الخفيفة والصحية هي «سلطة الشاورما».



المكونات:

الشاورما 500جم صدر دجاج خالى من الجلد والعظام.

3ملعقة كبيرة زيت زيتون.

بهارات شاورما.



الطحينة:

½ كوب طحينة.

¼ ملعقة صغيرة ثوم مفروم ناعماً.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

2 ملعقة كبيرة ماء دافئ.

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

½ ملعقة صغيرة كمون مطحون.

½ ملعقة صغيرة ملح.

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مكونات السلطة:1 بصلة صغيرة.1 طماطم صغيرة.2 خيار مخلل صغير.¼ كوب زبادي.1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم.½ ملعقة صغيرة سماق.طريقة عمل الشاورما:1- تغسل صدور الدجاج جيداً بالماء وتجفف بورق المطبخ، ثم تقطع إلى شرائح رفيعة بقدر الإمكان.2- توضع شرائح الدجاج في علبة بلاستيكية ذات غطاء محكم، ويضاف إليها زيت زيتون وبهارات الشاورما.3- تخلط المكونات جيداً حتى تمتزج ببعضها، ويحكم إغلاق العلبة وتترك في الثلاجة لمدة 15 دقيقة.4- يسخن الزيت فى مقلاة كبيرة الحجم على حرارة متوسطة، ويسكب به خليط الدجاج، ويقلب حتى تمتص الشرائح كل السوائل وتأخذ اللون الذهبى الفاتح أي حتى النضج.5- كما يمكن شوي شاورما الدجاج على الشواية المنزلية.طريقة عمل الطحينة:1- تسكب الطحينة فى وعاء عميق، ويضاف إليها عصير الليمون وزيت الزيتون والماء والثوم المفروم والكمون والملح والفلفل، وتخلط المكونات جيداً معاً.2- كما يمكن إضافة المزيد من الماء إلى خليط الطحينة حتى تسيل، ثم تسكب فى صحن التقديم.طريقة عمل السلطة:1- تغسل الطماطم بالماء الجارى وتجفف بورق المطبخ، ثم تقطع إلى مكعبات صغيرة.2- يقطع الخيار المخلل إلى مكعبات صغيرة.3- تقطع البصلة إلى نصفين، ثم تقطع إلى شرائح رفيعة.4- تضاف ½ كمية البقدونس المفروم والزبادى، وتخلط به جيداً.5- تسكب شرائح شاورما الدجاج فى وسط صحن الطحينة، ثم توزع عليها شرائح البصل ومكعبات الطماطم والخيار.6- يوزع خليط الزبادى حول طبقات الشاورما، وينثر السماق والمتبقى من البقدونس المفروم على الطبقات، ثم تقدم السلطة مع الخبز العربى.