الزمالك: لن ننسحب من القمة حال تعيين حكم مصري.. ولكن نحذر من كارثة

كشف عمرو الدردير المتحدث الرسمي للزمالك إن ناديه لن ينسحب من لقاء القمة ضد غريمه التقليدي الأهلي حال تعيين طاقم تحكيم مصري من قبل اتحاد الكرة.
وقال المتحدث الرسمي للزمالك في تصريحات لإذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الخميس: "الزمالك مؤسسة كبيرة ولن ننسحب من القمة ولكننا نحذر من وقوع كارثة في ظل الاحتقان المتواجد حاليا".
وتابع "نشفق على الحكام المصريين ونتضامن معهم ونخشى عليهم من تلك التجربة التي لم يسبق لها تمهيد وهناك إصرار غريب عليها".
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