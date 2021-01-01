الزمالك: لن ننسحب من القمة حال تعيين حكم مصري.. ولكن نحذر من كارثة

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الزمالك: لن ننسحب من القمة

كشف عمرو الدردير المتحدث الرسمي للزمالك إن ناديه لن ينسحب من لقاء القمة ضد غريمه التقليدي الأهلي حال تعيين طاقم تحكيم مصري من قبل اتحاد الكرة.

وقال المتحدث الرسمي للزمالك في تصريحات لإذاعة "أون سبورت إف إم" اليوم الخميس: "الزمالك مؤسسة كبيرة ولن ننسحب من القمة ولكننا نحذر من وقوع كارثة في ظل الاحتقان المتواجد حاليا".

وتابع "نشفق على الحكام المصريين ونتضامن معهم ونخشى عليهم من تلك التجربة التي لم يسبق لها تمهيد وهناك إصرار غريب عليها".

وأكمل عمرو الدردير "نرفض كذلك إمكانية تأجيل المباراة لأننا على أتم الاستعداد لها ونتمنى أن ينصت لنا اتحاد الكرة وينفذ طلبنا باستقدام طاقم تحكيم أجنبي".

وكان الزمالك أرسل خطابا رسميا لاتحاد الكرة سجل فيه اعتراضه على استقدام حكام مصريين للقاء القمة الذي يقام الأربعاء المقبل والمؤجل من رابع جولات الدوري.

المصدر: filgoal

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