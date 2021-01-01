مدرب صن داونز يرد على موسيماني.. ويعلق على مواجهة ربع نهائي الأبطال

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صورة الخبر: موسيماني
موسيماني

علق رولاني موكوينا ماميلودي صن داونز، على مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

وتحدث موكوينا عن تصريحات موسيماني في مؤتمره الصحفي لمباراة شباب بلوزداد في نهاية دور المجموعات، وقال: "إذا كان المدرب بيتسو صادقًا حقًا، لا أعتقد أنه يريد اللعب ضد صن داونز".

وأضاف: "نحن نرحب بمواجهته لأن هذه هي البطولة، بمجرد وصولك إلى دور الثمانية أو المربع الذهبي ستلعب أمام أي فريق وضد أفضل الأندية، لكن إذا كان صادقًا فعلًا لا أعتقد أنه يريد مواجهتنا".

ويتصدر صن داونز جدول ترتيب مجموعة الموت في دوري أبطال أفريقيا، برصيد 12 نقطة، ويحل الهلال السوداني ثانيا بـ 3 نقاط، بفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثالث، بينما يتزيل مازيمبي الكونغولي جدول الترتيب بنقطتين.

المصدر: elbalad

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