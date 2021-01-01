علق رولاني موكوينا ماميلودي صن داونز، على مواجهة الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.
وتحدث موكوينا عن تصريحات موسيماني في مؤتمره الصحفي لمباراة شباب بلوزداد في نهاية دور المجموعات، وقال: "إذا كان المدرب بيتسو صادقًا حقًا، لا أعتقد أنه يريد اللعب ضد صن داونز".
وأضاف: "نحن نرحب بمواجهته لأن هذه هي البطولة، بمجرد وصولك إلى دور الثمانية أو المربع الذهبي ستلعب أمام أي فريق وضد أفضل الأندية، لكن إذا كان صادقًا فعلًا لا أعتقد أنه يريد مواجهتنا".
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التعليقات على مدرب صن داونز يرد على موسيماني.. ويعلق على مواجهة ربع نهائي الأبطال
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