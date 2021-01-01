منع نجم الاهلي السابق من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم

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صورة الخبر: الاتحاد المصري لكرة القدم
الاتحاد المصري لكرة القدم

استقرت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم علي إيقاف ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب علي خلفية الانسحاب من تصفيات شمال افريقيا المؤهله لبطولة كأس الامم الافريقية بعد انتشار فيروس كورونا بين اللاعبين .

وحسب مصدر بلجنة الانضباط فإن العقوبات سيتم الاعلان عنها خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تسليمها للاتحاد المصري .

وسيتم منع ربيع ياسين من ممارسة اي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر وتغريمه 200 الف جنيه

ومنع وليد منظور طبيب المنتخب السابق من ممارسة اي نشاط متعلق بكرة القدم لمدة 33 أشهر وتغريمه 100 الف جنيه .

المصدر: elbalad

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