قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة قامت بمنع صلاة التهجد خوفا من زيادة التجمعات، ولكن الخوف من تجمعات المواطنين داخل منازلهم وداخل أماكن مغلقة، مما يسبب مشاكل كبيرة.
وأَضافت “وزيرة الصحة”، خلال مؤتمر صحفي لها، أن منظمة الصحة العالمية صرحت بالرغم من بدء تصنيع اللقاحات بالدولة ولكن السلاح الواقي هو تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، أثناء التجمعات والاحتفالات والمناسبات، فيجب أن يوجد الاحتفال فقط مع أفراح الأسرة الصغيرة.
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التعليقات على وزيرة الصحة: منع صلاة التهجد خوفا من زيادة التجمعات| شاهد
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