وزيرة الصحة: منع صلاة التهجد خوفا من زيادة التجمعات| شاهد

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صورة الخبر: الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة قامت بمنع صلاة التهجد خوفا من زيادة التجمعات، ولكن الخوف من تجمعات المواطنين داخل منازلهم وداخل أماكن مغلقة، مما يسبب مشاكل كبيرة.



وأَضافت “وزيرة الصحة”، خلال مؤتمر صحفي لها، أن منظمة الصحة العالمية صرحت بالرغم من بدء تصنيع اللقاحات بالدولة ولكن السلاح الواقي هو تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، أثناء التجمعات والاحتفالات والمناسبات، فيجب أن يوجد الاحتفال فقط مع أفراح الأسرة الصغيرة.



وأشارت “زايد”، إلى أنه يجب على كل مواطن الالتزام بالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين وارتداء الاقنعة، وخاصة للشخص الذى يعاني من أعرض برد.

وتابعت، أنه كلما زادت التجمعات داخل الأماكن المغلقة بأشخاص لن تلتزم بالتباعد الاجتماعي والإجراءات الاحترازية كلما ازدادت فرصة العدوي.

المصدر: elbalad

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