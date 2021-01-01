قالت أوغندا في وقت متأخر الأربعاء، إنها وقعت مع مصر اتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية، في ظل التوتر المتصاعد بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.
ووفقا لبيان صادر عن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، أبرمت الاتفاقية بين جهاز المخابرات المصرية ورئاسة المخابرات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الأوغندية.
وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن الاتفاق يتضمن تبادل المعلومات بانتظام بين البلدين.
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التعليقات على أوغندا تعلن توقيع اتفاق أمني مع مصر لتبادل المعلومات العسكرية
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