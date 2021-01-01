أوغندا تعلن توقيع اتفاق أمني مع مصر لتبادل المعلومات العسكرية

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أوغندا تعلن توقيع اتفاق أمني مع مصر

قالت أوغندا في وقت متأخر الأربعاء، إنها وقعت مع مصر اتفاقية لتبادل المعلومات العسكرية، في ظل التوتر المتصاعد بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

ووفقا لبيان صادر عن قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، أبرمت الاتفاقية بين جهاز المخابرات المصرية ورئاسة المخابرات العسكرية التابعة لقوات الدفاع الأوغندية.

وبحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، فإن الاتفاق يتضمن تبادل المعلومات بانتظام بين البلدين.

ونقل بيان قوات الدفاع الشعبية الأوغندية عن اللواء أركان حرب سامح صابر الدجوي، أحد كبار مسؤولي المخابرات المصرية والذي ترأس وفد القاهرة لكمبالا قوله "حقيقة أن أوغندا ومصر تتقاسمان النيل تجعل التعاون بين البلدين أمرا حتميا لأن ما يؤثر على الأوغنديين يؤثر بشكل أو بآخر على مصر".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذر من مخاطر نشوب صراع بسبب سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق أحد روافد النيل.

المصدر: رويترز

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