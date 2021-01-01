خطوات الالتماس لإعادة رصد الدرجات بعلوم عين شمس

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قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم جامعة عين شمس انه تم وضع جداول خاصة لشهر رمضان ويمكن للطلاب معرفة الجداول من خلال هذا اللينك اضغط هنا .









وأكد الدكتور رجاء خلال تصريحاته لصدى البلد انه تم اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الاول ويمكن للطلاب معرفة نتائجهم من خلال هذا الرابط اضغط هنا ، مؤكدا علي استقبال نموذج التماس لاعادة رصد الدرجات للطلاب ويمكن للطلاب معرفة خطوات الالتماس من خلال هذا اللينك اضغط هنا .

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وأضاف أن الكلية ستطبق قرارات المجلس الاعلي للجامعات بشأن الترم الثاني ، مؤكدا سير العملية التعليمية وفقا لنظام التعليم الهجين الذي يجمع بين التعليم الإلكتروني والتعليم المباشر، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية من حيث التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والتعقيم الدوري لقاعات التدريس.وأوضح أن الدراسة ستتم خلال الترم الثاني بالشكل المباشر بنسبة 60% والتعليم الإلكتروني 40%، منوها بأن جميع الطلاب سيحضرون ما بين 3-4 أيام أسبوعيًا، حسب طبيعة كل فرقة.وأضاف عميد كلية العلوم ان الكلية ستتخذ كافة الاجراءات الاحترازية سواء في امتحانات الفصل الدراسي الاول أو مع بداية الترم الثاني، من حيث التباعد الاجتماعي، والزام الجميع بارتداء الكمامة .