11 أبريل .. بدء فتح باب التظلمات بكلية الآداب جامعة القاهرة

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صورة الخبر: كلية الآداب جامعة القاهرة
كلية الآداب جامعة القاهرة

أكدت كلية الاداب جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، انه سيتم فتح باب تقديم الالتماسات او التظلمات صباح يوم الاحد الموافق ١١ من ابريل الجارى .




وأعلنت كلية الاداب عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول العام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ لجميع الفرق بالاضافة إلى نتائج طلاب الدراسات العليا .

وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن 13 كلية من كليات الجامعة انتهت من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 وهي : التخطيط الإقليمي والعمراني، التربية للطفولة المبكرة، الآداب، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، طب الأسنان، الهندسة، الآثار، الإعلام، الطب البشري، التربية النوعية، المعهد القومي للأورام، معهد التمريض.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن باقي الكليات ستنتهي تباعًا من الامتحانات، بحد أقصى بداية شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الجمع بين نظامي الامتحانات الحضوري والإلكتروني أدى لتقليل الكثافات، حيث أجريت وفقا لنظام الامتحانات الموضوعية التي تقيس القدرات المختلفة للطلاب وتجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة حل المشكلات

المصدر: elbalad

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