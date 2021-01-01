كلية الآداب جامعة القاهرة
أكدت كلية الاداب جامعة القاهرة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، انه سيتم فتح باب تقديم الالتماسات او التظلمات صباح يوم الاحد الموافق ١١ من ابريل الجارى .
وأعلنت كلية الاداب عن نتائج امتحانات الفصل الدراسى الاول العام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١ لجميع الفرق بالاضافة إلى نتائج طلاب الدراسات العليا .
وكان قد أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن 13 كلية من كليات الجامعة انتهت من امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 وهي : التخطيط الإقليمي والعمراني، التربية للطفولة المبكرة، الآداب، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، التمريض، طب الأسنان، الهندسة، الآثار، الإعلام، الطب البشري، التربية النوعية، المعهد القومي للأورام، معهد التمريض.
وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن باقي الكليات ستنتهي تباعًا من الامتحانات، بحد أقصى بداية شهر أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن الجمع بين نظامي الامتحانات الحضوري والإلكتروني أدى لتقليل الكثافات، حيث أجريت وفقا لنظام الامتحانات الموضوعية التي تقيس القدرات المختلفة للطلاب وتجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة حل المشكلات
التعليقات على 11 أبريل .. بدء فتح باب التظلمات بكلية الآداب جامعة القاهرة
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