الدراسة بالإنجليزية.. ننشر تفاصيل نظام التعليم في المدارس المصرية اليابانية



المدارس المصرية اليابانية المدارس المصرية اليابانية

فتحت وزارة التربية والتعليم بداية من اليوم، الخميس 8 أبريل 2021، باب التقديم للالتحاق بـ المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022.







ومن المقرر أن يستمر باب التقديم في المدارس المصرية اليابانية مفتوحا لمدة 15 يومََا، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم على الرابط التالي https://ejs4students.moe.gov.eg

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وأكدت وزارة التربية والتعليم ، أن التقديم في المدارس المصرية اليابانية سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوي أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.وفيما يلي ينشر موقع “صدى البلد” كل ما تريد معرفته عن النظام التعليمي المطبق في المدارس المصرية اليابانية .وتتاح الدراسة في المدارس المصرية اليابانية من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائى.ويكون المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية ، وتكون لغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plusوتعتمد فلسفة المدارس المصرية اليابانية على الأنشطة الخاصة [التوكاتسو] التي تستهدف تطوير قدرات التلاميذ بصورة شاملة متكاملة في المجالات الثلاث الرئيسة وهي: التطوير المعرفي للتلاميذ (تطوير أكاديمي)، والتطوير غير المعرفي ( تطوير عقلية التلاميذ، وعاداتهم الحياتية، وممارساتهم اليومية)، والتنمية البدنية (تنمية القوة البدنية للتلاميذ وصحتهم).أنواع انشطة التوكاتسو المطبقة في المدارس المصرية اليابانيةأنشطة الفصل: وهي الأنشطة المتعلقة بمشاركة التلاميذ في تكوين الحياة داخل الفصل والمدرسة وأنشطة التفاعل مع الحياة اليومية والدراسة والتنمية الذاتية، وأنشطة الصحة والسلامة، وأنشطة تناوب الأنشطة اليومية للفصل .أنشطة مجلس التلاميذ: وهي الأنشطة المتعلقة بتأسيس مجالس التلاميذ وإدارة وتخطيط أنشطة مجلس التلاميذ والتبادل الثقافي القائمة بها جماعات مختلفة الفئة العمرية داخل المدرسة.المناسبات المدرسية: أنشطة تعمل على تنمية الشعور بالإنتماء والتكافل تجاه الآخرين، بالإضافة إلى شعور العمل للمصلحة العامة من خلال أنشطة تطبيقية يقوم بها التلاميذ، وهي أنشطة يتم القيام بها على مستوى المرحلة الدراسية أو المدرسة.