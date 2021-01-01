ننشر جداول مقررات ومناهج امتحان أبريل لطلاب المدارس



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، مقررات ومناهج امتحان شهر أبريل لجميع الصفوف من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي .



نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول إلغاء الدراسة بجميع المدارس بدءاً من شهر رمضان واعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة نهائية للفصل الدراسي الحالي .



وقال المركز انه تواصل مع وزارة التعليم والتي نفت صحة ما انتشر حول إلغاء الدراسة بجميع المدارس بدءاً من شهر رمضان واعتماد نتيجة شهر مارس كنتيجة نهائية للفصل الدراسي الحالي .

وكان قد نفي المركز ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن خصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصم الرصيد المتبقي بعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع مع نهاية الشهر، مُوضحةً أن طريقة الحساب في العداد مسبوق الدفع تتم وفقاً لهيكلة أسعار شرائح الاستهلاك المعلن عنها، ولا علاقة لها بتوقيت الشحن، حيث يضاف الرصيد الجديد الذي يتم شحنه للرصيد المتبقي بالكارت حتى نفاده تماماً حسب استهلاك المشترك، مُشددةً على أنه لا يتم خصم أية مبالغ من العداد نهاية الشهر بخلاف المبالغ المستحقة طبقاً للاستهلاك فقط.



















