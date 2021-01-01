فوائد التوت غير متوقعة لصحتك.. تعرف عليها

فوائد التوت غير متوقعة
فوائد التوت كثيرة فهو غنى بمركبات البوليفينول ومضادات الأكسدة القوية ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية.
ومن فوائد التوت محاربة السكرى وتحسين الرؤية.
إليك فوائد التوت وفقا لموقع بولد سكاى الهندى
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رفع المناعة
التوت يحتوى على العديد من المركبات مثل البوليفينول والفيتامينات والمعادن، كذلك بعض الفيتامينات مثل فيتامين B2 و B3 بجانب المعادن الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والحديد والزنك والمغنيسيوم والمنغنيز.
فوائد التوت ومحاربة السكرى
يحتوي التوتعلى مركبات الفلافونويد والأنثوسيانين المرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض التمثيل الغذائي الأخرى.
خفض الكولسترول
قد يؤدي اتباع نظام غذائي عالي الدهون إلى زيادة مستويات الكوليسترول في الدم وزيادة الدهون في الجسم.
قد يساعد التوت البري في تقليل مستويات الكوليسترول الناتجة عن اتباع نظام غذائي عالي الدهون وتقليل خطر الإصابة بالسمنة.
تقليل الالتهاب
الالتهاب هو سبب العديد من الأمراض المزمنة مثل السمنة ومرض السكري.
ويساعد تناول التوت على تخفيف الالتهابات.
فوائد التوت وصحة الأمعاء
يساعد تناول التوت على تحسين مشاكل المعدة مثل سوء الهضم وانتفاخ البطن والإمساك، لغناه بمضادات للأكسدة وعدد كبير من الفيتامينات والمعادن.
فوائد التوت وتحسين الرؤية
أبرز فوائد التوت غناه بمضادات الأكسدة مثل الأنثوسيانين والفلافونويد.
قد تساعد هذه المركبات النشطة بيولوجيًا في حماية خلايا الشبكية من التلف الناتج عن الجذور الحرة وتحسين الرؤية.
تعزيز صحة القلب
من فوائد التوت كونه مفيدا لصحة القلب بسبب آثاره المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وقد يساعد وجود مركبات الفلافونويد والأنثوسيانين الأخرى في التوت على تقليل مستويات الكوليسترول والوقاية من مخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتة الدماغية.
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