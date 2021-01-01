للمحجبات.. خطوات مثالية وضع مكياج للسهرة



خطوات مثالية وضع مكياج للسهرة خطوات مثالية وضع مكياج للسهرة

تسعى الكثير من المحجبات للظهور بإطلالة ناعمة طبيعية و جذابة، بالاخص عند حضور المناسبات، ولكن أغلب الفتيات قد يشعرن بالحيرة من عدم اختيار المكياج المناسب للحجاب، لذا سنقدم لكم بعض الخطوات الأساسية لوضع مكياج السهرة للمحجبات.







خطوات وضع مكياج سهرة للمحجبات



وقالت خبيرة التجميل مريم جاد، انه يمكن لاى فتاة محجبة أن تكون مميزة بحجابها وطريقة وضع المكياج الملائم لحجابها و خاصة فى السهرة، بالأخص أنها مضطرة للتركيز على المكياج في إطلالتها لأنها عادة ما تقوم بإخفاء شعرها بالحجاب .

قد يعجبك أيضا...

و اضافت جاد في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، انه هناك خطوات هامة لوضع مكياج السهرة بالنسبة للمحجبات، ومن أهمها:اولا | تحضير البشرةوافادت جاد، انه يجب تحضير البشرة كأولى خطوات لوضع مكياج السهره للمحجبات؛ حيث نبدأ بترطيب البشرة، ثم تطبيق كريم الأساس على كامل البشرة و الكونسيلر على المناطق التي تودين اضاءتها تحت العينين وفي وسط الجبين والأنف والذقن ، ثم طبقي الكونتور تحت عظمة الخدين لتنحيفهما وتحديد الوجه وجانبي الأنف وفوق الفم، وبعد ذلك طبقي البودرة المثبتة والبلاشر البرونزي، و ارسمي الحواجب بالبودرة.ثانيا | مكياج العيونوأوضحت جاد، ان اسس وضع مكياج السهرة للمحجبات وضع ظلال باللون البيج النيود على الجفن العلوي للعين، مع رسم رسمة ايلاينر مجنحة، واعتمدي مكياج عيون بنغمات ذهبية براقة في وسط الجفن المتحرك تحيطها ظلال باللون البيج والبني الماط الدافىء، وارسمي ظلال مموهة باللونين البني والاسود تحت الجفن السفلي العين.رابعا | الرموشوتابعت جاد، انه يجب تركيب الرموش الاصطناعية لتحصلي على نظرة جذابة ساحرة.خامسا | البلاشرواكدت جاد، انه يجب توزيع البلاشر باللون الوردي الناعم على تفاحتي الخدينسادساً | احمر الشفاهواشارت جاد، انه يجب اختيار احمر شفاه بنغمات البني النيود أو البيج النيود ، لاضاءة المكياج ننصحك بتطبيق الهايلايت على عظمة اعلى الخد وفي الزاوية الداخلية للعين عند المدمع.