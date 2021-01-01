للفتيات.. تعرفي على ألوان موضة ربيع 2021 لإطلالة مميزة

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تعرفي على ألوان موضة ربيع 2021

في فصل الربيع، ينتظر الجميع معرفة موضة هذا الفصل، وذلك لما له من ألوان مبهجة تجذب الجميع، وهذا ليس مقتصر على ملابس السيدات فقط ولكن للأطفال والرجال أيضا.



تقول الفاشون بلوجر إيمي عجرمة، إن ألوان موضة ربيع 2021 مميزة للغاية، ومن أهمها الأحمر والأخضر والأصفر والبرتقالي والأبيض والزهري والأوف وايت والأزرق بكافة درجاته.



وأضافت إيمي عجرمة، أما بالنسبة للرجال، فتتمثل ألوان الموضة لديهم في الأبيض والأخضر الأزرق والرمادي والألوان الترابية بكافة درجاتها.



وأكدت الفاشون بلوجر، أن الموضة هذا الربيع تعتمد على الألوان المتداخلة والمنقوشة، ولكن برزت الأزهار المربعات والخطوط الطولية أيضا.


وأضافت تضمنت موضة ربيع 2021 أيضًا فساتين بأكمام قصيرة ضخمة، وتدرجت الألوان ما بين الأبيض والبيج والأسود في هذه النوعية من التصاميم.



وأوضحت أن المطبوعات الفلكلورية وتصاميم الكروشيه موضة هذا الربيع، وخاصةً السترات والقبعات، أما البلوزات، فتدرجت ألوانها ما بين الوردي والأزرق الفاتح.

المصدر: elbalad

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