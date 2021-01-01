استعدادا لـ رمضان .. طريقة عمل خلطة المحشي



طريقة عمل خلطة المحشي طريقة عمل خلطة المحشي

اشتهر المصرين بتقديم المحشي فى أول يوم من شهر رمضان ، وبما أنه لم يتبق على رمضان سوى أيام قليلة لذلك اكتشف طريقة عمل خلطة المحشي.



تقدم الشيف أميرة شنب طريقة عمل خلطة المحشي استعدادا لرمضان، فقد اشتهرت أغلب البيوت المصرية بتناول المحشي فى اليوم الأول من رمضان.



مقادير خلطة المحشي



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2 كوب أرزحزمة كبيرة شبت1 حزمة كبيرة بقدونس1 حزمة كبيرة كزبرة2 معلقة كبيرة صلصة طماطم2 طماطم مبشورةبصل مفرومملح فلفل أسودقرفة7 بهارات1 ملعقة صغيرة سكرطريقة تحضير خلطة محشيلتخزين خلطة المحشي* • يشوح البصل على النار ثم يضاف الطماطم المبشورة* • ثم يضاف الملح والفلفل والبهارات والقرفة* • ثم يضاف صلصة الطماطم وتترك حتى تتسبك* • ثم ترفع من على النار وتترك حتى تبرد ثم يضاف الشبت والبقدونس والكزبرةلتخزين الأرز* • يشوح الأرز في الزيت حتى يصل إلى اللون الذهبي ثم يرفع من على النار* • ثم يعبأ في برطمان ويخرن لحين الاحتياج